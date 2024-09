https://noticiaslatam.lat/20240903/el-gobierno-de-amlo-culpa-al-neoliberalismo-de-la-crisis-de-seguridad-en-guanajuato--1157256379.html

El Gobierno de AMLO culpa al neoliberalismo de la crisis de seguridad en Guanajuato

El Gobierno de AMLO culpa al neoliberalismo de la crisis de seguridad en Guanajuato

Sputnik Mundo

Los altos índices de violencia y criminalidad en el estado mexicano de Guanajuato (centro) se deben a más de tres décadas de implementación de un modelo... 03.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-03T21:45+0000

2024-09-03T21:45+0000

2024-09-03T21:45+0000

américa latina

rosa icela rodríguez

política

seguridad

guanajuato

méxico

partido acción nacional (pan)

crimen organizado

neoliberalismo

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/05/18/1125784042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_67745a21e1016481b30f5da1b5d67c5c.jpg

Al exponer un "análisis social" de Guanajuato, un estado de poco más de 6 millones de habitantes y que registra el mayor número de homicidios del país, la funcionaria dijo que, como consecuencia de este modelo, "se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas".De acuerdo con Rodríguez, en estos 33 años de gobiernos del derechista partido Acción Nacional (PAN), se impulsó la concentración del capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda, así como la precarización de las condiciones laborales."Guanajuato es una entidad rica, es la quinta economía del país, el primer lugar en captación de remesas y el séptimo en inversión extranjera directa, además de tener una posición estratégica envidiable en la red de carreteras y de poseer una importante infraestructura de los ductos de Pemex", afirmó la titular de la Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.¿Abundancia engañosa?A decir de la funcionaria pública, el modelo neoliberal impulsó en la entidad una concentración de la riqueza sin impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Dijo que ocho de sus 46 municipios, ubicados en el corredor industrial, concentran casi el 60% de los pobres en Guanajuato.Además, señaló que en la entidad la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con una educación básica ha aumentado de 14,6 % a 20%, mientras que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la población de 22 años o más que no tiene educación media superior completa con el 47,7%.Mencionó que 50 % de los habitantes no tiene seguridad social, el 18% carece de buena alimentación, el 6% no cuenta con calidad en espacios en la vivienda, y el 41 % tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza.Por otra parte, dijo Rodríguez, entre 2000 y 2018, el robo de combustible proliferó en el estado "con bajo o nulo registro de la intervención de las autoridades estatales y municipales para impedir la recurrencia de este delito"."Este fenómeno se disparó con el incremento de tomas clandestinas en puntos estratégicos como Salamanca, Irapuato, Silao y León por donde pasa el poliducto Salamanca-León", añadió la secretaria, quien identificó a cártel de Santa Rosa de Lima como el principal responsable de esta actividad criminal.La secretaria dijo que, según reportes de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Guanajuato ocupó el primer lugar de 2000 a 2018 en tomas clandestinas localizadas.De acuerdo con Rodríguez, el homicidio doloso se incrementó 994% de 2009 a 2020, cuando alcanzó su punto más alto, aunque en 2021 tuvo una reducción marginal."El homicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes, entre 12 y 29 años de edad en 2023, la causa de la mayoría fue por homicidios ocasionados por arma de fuego", añadió la secretaria.Rodríguez cuestionó el desempeño del actual fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa y del secretario estatal de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca."El actual fiscal cumple 15 años en el cargo, su nombramiento concluye en 2028 y desde el inicio de su gestión se ha registrado un aumento del 994% en homicidios dolosos, mientras que el titular de Seguridad ocupa la misma posición desde hace más de 11 años y antes también era responsable de seguridad en el municipio de León, Guanajuato, municipio con el primer lugar nacional en homicidio y narcomenudeo", afirmó la jefa del gabinete de seguridad del Gobierno federal.Drogas en los corredores industrialesLa funcionario explicó que, según recorridos realizados en territorio por brigadas, se identificó una crisis de consumo de drogas en el estado.Rodríguez citó una encuesta que realizó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones sobre consumo de sustancias sicoactivas aplicada a 1.066 trabajadores a las entradas de las fábricas del corredor industrial Celaya-León, en la que se pudo establecer que el 51% de ellos conoció a alguien que consume drogas.La encuesta, detalló, muestra que el 26% de los trabajadores de la industria manufacturera en esta zona han consumido sustancias alguna vez en su vida y 54% externó que conseguir drogas en su entorno es muy fácil.De acuerdo con Rodríguez, la problemática de consumo y distribución drogas, así como de violencia, se atribuye a "procesos de descomposición social como pérdida de valores, ausencia de cultura de la legalidad y del esfuerzo, así como la falta de confianza en la familia".También a "las fuerzas del mercado sin contrapeso social, es decir, el impulso de la economía sin considerar una política pública de atención a la población trabajadora en la región por parte del gobierno estatal".

https://noticiaslatam.lat/20240902/guanajuato-es-el-epicentro-de-la-violencia-generada-por-el-crimen-organizado-en-mexico-1157229403.html

https://noticiaslatam.lat/20240610/la-violencia-continua-en-guanajuato-asesinan-a-balazos-a-cuatro-mujeres-y-dos-bebes-1155366716.html

https://noticiaslatam.lat/20240419/no-existiria-el-crimen-organizado-sin-corrupcion-estatal-la-violencia-en-guanajuato-se-dispara-1149669117.html

guanajuato

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rosa icela rodríguez, política, seguridad, guanajuato, méxico, partido acción nacional (pan), crimen organizado, neoliberalismo, narcotráfico