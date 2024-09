https://noticiaslatam.lat/20240902/guanajuato-es-el-epicentro-de-la-violencia-generada-por-el-crimen-organizado-en-mexico-1157229403.html

Guanajuato es el epicentro de la violencia generada por el crimen organizado en México

Guanajuato es el epicentro de la violencia generada por el crimen organizado en México

La cifra de desaparecidos en el estado mexicano de Guanajuato se multiplicó por siete en los últimos seis años, mientras que desde 2009 fueron halladas 660... 02.09.2024, Sputnik Mundo

Escenario de una cruenta guerra entre distintas bandas criminales y con las mayores tasas de homicidio doloso de todo el país, Guanajuato (centro), un estado industrial de poco más de seis millones de habitantes, se convirtió durante la Administración de López Obrador en el epicentro de la violencia del crimen organizado en México.De acuerdo con el documento, elaborado por el investigador y académico Fabrizio Lorusso, la cifra de personas desaparecidas en el estado se ha multiplicado casi siete veces, pasando de 621 personas en abril de 2018 a 4.272 en junio de 2024, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian.Conforme a esta investigación, el 85% de las personas desaparecidas total son hombres (15% mujeres), y el 95% del total son personas mayores de 18 años (5% menores de edad).Los municipios con más personas desaparecidas, con datos al 15 de marzo de 2024, son Celaya (505 personas), Irapuato (472), León (459), Villagrán (265) y Pénjamo (222).Mientras que Villagrán, Cuerámaro, Juventino Rosas, Uriangato y Apaseo el Alto son los primeros cinco municipios por tasa de personas desaparecidas cada 100.000 habitantes, o sea, como proporción de su población, se reporta en la investigación.De acuerdo con el reporte, la tasa de personas desaparecidas por cada 100.000 habitantes en Guanajuato es de 65,1; es decir que 65 personas, por cada 100.000 guanajuatenses, están desaparecidas."Celaya, Irapuato y Salamanca destacan como focos rojos por ser ciudades muy pobladas y, al mismo tiempo, con tasas muy altas", afirma Lorusso en el informe.Por otra parte, señala que entre enero de 2009 y el 30 de junio del 2024, se registraron en Guanajuato por lo menos 660 fosas clandestinas, encontradas en 349 distintos "contextos" o "sitios de hallazgo" en 33 de los 46 municipios, de las cuales fueron exhumados 1.245 cuerpos o restos humanos individualizados.Los primeros 10 con mayor número de cuerpos y fosas clandestinas se distribuyen a lo largo del corredor industrial e incorporan tanto ciudades grandes, con sus zonas metropolitanas, como localidades medianas y pequeñas: son Irapuato, Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Salvatierra, Villagrán, Cortazar, León y Moroleón.Un pico o punto máximo en los hallazgos se alcanzó en 2020, con el registro de 309 cuerpos en 145 fosas. El segundo año con más registros de cuerpos y fosas encontradas fue el 2023, con 243 cuerpos en 130 fosas clandestinas.De los 1.245 cuerpos exhumados de fosas clandestinas en Guanajuato entre 2009 y 2024, 995, o sea, el 80% del total, fueron encontrados entre el 2020 y junio de 2024, bajo las administraciones del gobernador local Diego Sinhué Rodríguez y del presidente Andrés Manuel López Obrador.Por otro lado, de las 660 fosas clandestinas encontradas en Guanajuato en el mismo periodo, 546, es decir, el 82% del total, fueron ubicadas entre 2020 y junio de 2024.Finalmente, de los 349 contextos de hallazgo distintos registrados en Guanajuato entre 2009 y 2024, 239, o sea, el 68,5% del total, fueron localizados entre 2020 y junio de 2024, destaca Lorusso.De acuerdo con el investigador, "frente a la violencia y a la insuficiencia de la respuesta institucional", de 2020 a 2023, el número de colectivos de búsqueda pasó de dos a 25, aglutinando a más de un millar de familias.En cuanto a los cuerpos en panteones forenses, el informe destaca que, al 16 de agosto de 2024, el panteón forense de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato resguardaba un total de 929 cuerpos o restos individualizados, de los cuales 907 en calidad de No Identificados y 22 en calidad de Identificados No Reclamados.Lorusso recomienda a las autoridades crear y publicar "urgentemente" registros estatales de personas desaparecidas y no localizadas; de personas fallecidas y no identificadas; de fosas comunes y fosas clandestinas y un banco estatal de datos forenses.También recomienda reformar la Ley de Búsqueda y la Constitución estatal para crear un "Instituto Guanajuatense de Ciencias Forenses" y dar autonomía a los servicios periciales y conformar colaborativamente con colectivos, buscadoras y organizaciones acompañantes un plan estatal de exhumaciones e identificaciones de los cuerpos en fosas comunes municipales, así como una “mesa forense” periódica que trabaje sobre hallazgos en fosas comunes y clandestinas.

