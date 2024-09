https://noticiaslatam.lat/20240902/presiones-de-eeuu-a-sus-aliados-provocaran-turbulencias-en-el-mercado-mundial-de-semiconductores--1157211601.html

Presiones de EEUU a sus aliados "provocarán turbulencias en el mercado mundial de semiconductores"

'Global Times' advierte que Washington está presionando a sus aliados para que rompan vínculos con las cadenas industriales y de suministro de China, poniendo... 02.09.2024, Sputnik Mundo

El medio advierte que, según varios reportes publicados en medios locales, el gobierno holandés planea limitar aún más las exportaciones de ASML a China al no renovar las licencias existentes. Las restricciones involucran principalmente el mantenimiento y la entrega de piezas para la segunda generación más moderna de máquinas de chips, específicamente el equipo de litografía ultravioleta profunda de primer nivel.Se trata de una medida estratégica de Washington para antagonizar aún más a China y frenar su desarrollo, alerta la nota. "ASML ocupa una posición importante en la industria mundial de semiconductores. Sus avanzadas máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), cruciales para producir chips de última generación, ya no se exportan a China a instancias de Estados Unidos. Con la creciente presión de Washington., los equipos DUV se han convertido en un objetivo. Esto también indica que las capacidades de fabricación de chips y equipos de China están mejorando rápidamente, lo que obliga a Washington a tomar medidas más extremas para frenar la producción de chips chinos", señala la nota.Al respecto, el Global Times recuerda que países como Países Bajos, Japón y Corea del Sur enfrentan una difícil elección entre sus intereses económicos —que los empujarían a seguir comerciando con China— y la presión política de EEUU, que busca frenar el desarrollo del gigante asiático.Reducir la presencia de ASML en el mercado chino también debilitaría su competitividad en las capacidades de investigación global, lo que podría causar que los Países Bajos pierdan su posición de liderazgo en campos específicos de alta tecnología, señala el artículo.Esta nueva medida de EEUU para continuar su guerra comercial con China, consigna la nota, no sólo afectará a ASML y a los Países Bajos, sino también a muchas empresas y países que ocupan posiciones importantes en la cadena industrial actual, "lo que provocará más turbulencias en el mercado mundial de semiconductores". Tampoco se puede subestimar el impacto potencial en el mercado mundial de semiconductores, señalan. El resultado de esta medida, explican, es que Estados Unidos extraerá más beneficios de sus aliados, haciéndoles pagar a ellos por la estrategia de Washington de intentar boicotear a China, ya que "Estados Unidos no puede compensar, ni lo hará, las pérdidas sufridas por sus socios"."Por lo tanto, el gobierno holandés y ASML deben reevaluar su relación de cooperación con China. Ámsterdam está sopesando los intereses económicos involucrados en la decisión de ASML de restringir las exportaciones a China. Tales esfuerzos por tratar de encontrar un equilibrio indican que la política de contención de Estados Unidos hacia China ha llegado a sus límites, lo que llevará a nuevos conflictos de intereses irreconciliables en el futuro", concluye la nota.

