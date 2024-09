La ONU pide a México reconsiderar la eliminación de un órgano autónomo

"Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están a servicio de las minorías: cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia", señaló López Obrador en diciembre pasado.