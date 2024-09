https://noticiaslatam.lat/20240902/acusan-a-israel-de-comprar-anuncios-en-google-para-bloquear-las-donaciones-a-la-unrwa--1157219848.html

Acusan a Israel de comprar anuncios en Google para bloquear las donaciones a la UNRWA

Acusan a Israel de comprar anuncios en Google para bloquear las donaciones a la UNRWA

Sputnik Mundo

Varios países occidentales suspendieron la financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) después de que... 02.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-02T18:57+0000

2024-09-02T18:57+0000

2024-09-02T18:57+0000

internacional

google

israel

agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa)

philippe lazzarini

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/04/1155223380_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bb4c7dcc820b7b1ac61732b1c1f7a3a.jpg

El año pasado, tras la guerra que Israel lanzó contra Hamás, la UNRWA logró recaudar más de 32 millones de dólares para esfuerzos humanitarios, informa su director, Philippe Lazzarini. El medio destaca que el Gobierno israelí dirige a los usuarios a un sitio web distinto, alegando que la agencia de la ONU no ha declarado si emplear a miembros del Hamás viola o no su neutralidad y que la agencia no investiga sus instalaciones en búsqueda de abusos por parte de extremistas, algo que la agencia ha rechazado firmemente. Casi al mismo tiempo en que Mara Kronenfeld, directora ejecutiva de la UNRWA, encontró el anuncio, Israel había acusado a 12 miembros del personal de la agencia de haber participado en el ataque del 7 de octubre del año pasado perpetrado por el Hamás. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos emplea a 30.000 personas en total, lo que la convierte en el segundo empleador más importante en Gaza, después de Hamás.Como resultado, varios países occidentales suspendieron la financiación de la UNRWA después de que salieran a la luz estas acusaciones. La ONU declaró a principios de agosto que había despedido a miembros del personal de la agencia después de que una investigación interna descubriera que podrían haber estado involucrados en el ataque. En total, la agencia despidió a 13 empleados este año, incluidos nueve que un organismo de supervisión determinó que podrían haber estado implicados en el ataque. Todos los países donantes, excepto Estados Unidos, reanudaron su financiación a la agencia.Sin embargo, el informe escribe que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos “requiere independencia de los intereses militares” y añade que una revisión externa encontró “evidencia de inspecciones de las instalaciones” y añade que los controles se realizan con frecuencia.El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, declaró en una publicación en X que los anuncios difamatorios de Israel continúan siendo utilizados como “arma en la guerra en Gaza”.Como subraya el informe, varios empleados actuales y anteriores de Google hablaron con Wired y afirmaron que esta campaña contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos es solo una de varias campañas publicitarias que Israel ha elaborado en los últimos meses y que han suscitado críticas tanto dentro como fuera de la empresa. A fines de agosto, los anuncios difamatorios seguían en Google, reveló otro informe.Y como destaca ese medio, entre mayo y julio, cuando los usuarios buscaron 300 términos relacionados con la agencia, los anuncios de Israel aparecían el 44% de las veces, en comparación con los propios anuncios de UNRWA, que aparecían solo el 34% de las veces.La UNRWA se creó en 1949, apenas un año después de la Nakba (catástrofe) en la que 750.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares, lo que creó una crisis de refugiados aún sin resolver. Los partidarios de la UNRWA han afirmado que Israel no quiere que la agencia preserve el estatus de refugiados de los palestinos, porque les daría una mejor oportunidad de reclamar algún día las tierras ocupadas. La agencia ofrece asistencia sanitaria, educación y ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Hasta el momento, casi 41.000 personas en la Franja de Gaza han muerto y más de 94.000 han resultado heridas como consecuencia de la guerra de Israel contra Hamás, informó Al Jazeera.

https://noticiaslatam.lat/20240831/la-unrwa-acusa-a-israel-de-emprender-una-campana-de-desinformacion-en-su-contra-1157197650.html

https://noticiaslatam.lat/20240823/la-unrwa-afirma-que-todos-los-paises-reanudaron-la-financiacion-menos-eeuu-1157009858.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

google, israel, agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa), philippe lazzarini, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí