Descubren una inusual y enigmática estructura en el centro de la Tierra

Es un hecho bien conocido que la Tierra tiene dos capas de núcleo: el interno, una capa sólida, y el externo, una capa líquida, mientras que alrededor del núcleo terrestre se encuentra el manto. En la parte superior del núcleo externo de la Tierra, donde el núcleo líquido se encuentra con el manto, hay una región con forma de rosquilla descubierta recientemente.El núcleo externo es crucial para la preservación de la vida en la superficie de la Tierra, y se encarga del campo magnético que protege al planeta del constante bombardeo de partículas cargadas procedentes del Sol. Allí, al viajar al centro de la Tierra utilizando ondas sísmicas, los científicos de la Universidad Nacional de Australia detectaron una estructura inusual en forma de anillo.El coautor de la investigación, el profesor Hrvoje Tkalсiс, geofísico de la Universidad Nacional de Australia, destacó que, debido a que la tecnología moderna aún no permite viajar a las profundidades de la Tierra, los científicos analizaron las formas de las ondas sísmicas generadas por fuertes terremotos a su paso por ella.Así, los científicos descubrieron que cuando las ondas pasan por una zona cercana al techo, delante del manto, se ralentizan. La forma de esta zona se parece a la de un dónut para la mayoría de las personas, explicó el científico.Tkalсiс señaló que otros planetas no poseen una dinamo tan activa, y los científicos aún tienen que entender por qué la Tierra tiene esta particular característica.Además, los investigadores todavía no han determinado el grosor exacto de su hallazgo, pero sugieren que alcanza varios cientos de kilómetros por debajo del límite entre el núcleo y el manto. La flotabilidad de la estructura sugiere la presencia de elementos químicos ligeros como silicio, azufre, oxígeno, hidrógeno o carbono.El estudio fue publicado en Science Advances.

