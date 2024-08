https://noticiaslatam.lat/20240831/no-es-un-arma-maravillosa-la-perdida-del-f-16-por-parte-de-kiev-pone-en-relieve-defectos-del-caza-1157197791.html

"No es un arma maravillosa": la pérdida del F-16 por parte de Kiev pone en relieve defectos del caza

El accidente que sufrió un F-16 entregado a Kiev, hecho que derivó el despido del jefe de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mykola Oleshchuk...

De acuerdo con Earl Rasmussen, consultor internacional y teniente coronel retirado con más de 20 años de experiencia en el Ejército de Estados Unidos, el despido del militar ucraniano se debe posiblemente a un "juego de culpas" entre los altos mandos de Kiev."Hay muchos más factores que giran en torno a esto. Creo que remover el liderazgo puede complicar el abordaje de algunos de ellos", sentenció. Al comentar sobre la decisión de Estados Unidos de no enviar personal a Ucrania para dar servicio a los aviones F-16, Rasmussen sugirió que esto se debe principalmente a que el Pentágono lo consideró demasiado riesgoso."Por lo tanto, es probable que se deba realizar una formación muy rápida a ingenieros de mantenimiento que tal vez no estén totalmente cualificados. O se intentará contratar a gente de fuera a un coste bastante elevado. Por lo tanto, es un trabajo de alto riesgo", reflexionó. "No poder proporcionar el nivel de mantenimiento necesario podría perjudicar la capacidad de Ucrania de utilizar y desplegar eficazmente los aviones", abundó.La ausencia de capacidades furtivas, la falta de piezas de reparación y la grave escasez de pilotos entrenados limitarán aún más la utilidad de los F-16 para Ucrania, añadió. En cuanto a cómo Rusia podría contrarrestar la amenaza potencial que representan los aviones a reacción, Rasmussen sostuvo que los sistemas de misiles tierra-aire S-300 y S-400, así como los aviones de combate Su-30 y Su-35, deberían estar a la altura de la tarea.

ucrania

eeuu

