Israel ataca un convoy de ayuda en la Franja de Gaza y asesina a cuatro palestinos

El ejército israelí disparó un misil contra un vehículo que transportaba suministros médicos y combustible a un hospital emiratí en la Franja de Gaza, matando... 31.08.2024

El ejercito del país hebreo alegó, sin ofrecer pruebas, que abrió fuego después de que hombres armados se apoderaron del camión que, presuntamente, trasladaba numerosas armas. En un comunicado, Anera detalló que el plan de transporte coordinado y autorizado por las Fuerzas de Defensa de Israel requería guardias de seguridad desarmados en el convoy. Los informes iniciales de la organización indican que, al salir del cruce fronterizo de Kerem Shalom, que conduce al sur de la Franja, presuntamente cuatro miembros de la comunidad, con experiencia en misiones anteriores, tomaron el control del vehículo líder, citando la preocupación de que la ruta no era segura y había riesgo de saqueo. Si bien los cuatro miembros no fueron examinados previamente, todos los "informes iniciales de quienes se encontraban en el lugar indican que no había armas presentes", se lee en el comunicado. El ataque israelí se produce pocos días después de que un camión del Programa Mundial de Alimentos fuera atacado a tiros en el enclave y en medio de un entorno cada vez más tenso en el que operan las organizaciones humanitarias.En abril de este año, las tropas israelíes atacaron un convoy humanitario de la organización World Central Kitchen, supuestamente porque confundieron una bolsa con una pistola, entre otros errores.El ataque derivó en el asesinato de siete voluntarios de la organización que acababan de entregar toneladas de comida a la población palestina de la Franja de Gaza. De acuerdo el Washington Post, que cita datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 280 trabajadores humanitarios han sido asesinados por el ejército de Israel desde que estalló la última espiral de violencia del conflicto palestino-israelí, tras el ataque sorpresa de Hamás contra Tel Aviv que ocasionó unos 1.200 fallecidos y alrededor de 5.500 heridos. La guerra que Israel le declaró a Hamás ha dejado hasta el momento unos 40.600 palestinos asesinados y más de 93.800 heridos, sin contar los cuerpos que continúan bajo los escombros provocados por la campaña de bombardeos israelíes sobre el enclave. Además, el 26 de agosto, el país hebreo extendió su operación militar hacia el norte de Cisjordania.

