Reportan que Kiev destruye deliberadamente la infraestructura civil en la región de Kursk | Video

Ucrania está bombardeando zonas residenciales en la región de Kursk con proyectiles de metralla, declara a Sputnik el enviado especial del Ministerio de... 30.08.2024, Sputnik Mundo

defensa

🛡️ zonas de conflicto

kursk

ucrania

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

"Estaba en Kursk, donde Ucrania utiliza los lanzacohetes múltiples llenos de metralla, que son pequeñas bolas pesadas de cinco o seis milímetros de diámetro. Me encontraba en un patio, un patio privado habitual, adonde impactó un [proyectil de] lanzacohetes múltiple de este tipo. Probablemente, no había ningún lugar en el que estas bolas no hubieran penetrado", comento.De acuerdo con Miróshnik, uno de estos proyectiles lleva más de 9.000 bolas de este tipo.Miróshnik califica de cinismo especial el uso de tales armas contra la población civil. Las acciones de Ucrania están siendo supervisadas por la delegación rusa en el foro de Cooperación en materia de Seguridad de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), subraya el funcionario, informó."Esto es exactamente lo que están haciendo [miembros de la delegación rusa]: están recopilando y registrando datos detallados sobre el uso por parte de Ucrania de métodos armamentísticos que violan las mismas convenciones que Ucrania firmó", concluye el representante de la Cancillería rusa.A las 5:30 horas del 6 de agosto, unidades de las FFAA de Ucrania pasaron a la ofensiva para apoderarse de territorio en la región de Kursk. Para el 30 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso cifró las pérdidas ucranianas durante los combates en esa zona hasta 7.800 militares y 75 tanques.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Kiev lleva a cabo una provocación y está abriendo fuego indiscriminadamente, incluso contra objetivos civiles. Putin agregó que las tropas de Ucrania recibirán una respuesta digna y que se alcanzarán todos los objetivos a los que se enfrenta Rusia.

