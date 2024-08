https://noticiaslatam.lat/20240829/un-poderoso-mensaje-simbolico-las-claves-de-maduro-en-su-nuevo-gabinete--1157134188.html

"Un poderoso mensaje simbólico": las claves de Maduro en su nuevo gabinete

Los cambios no son simplemente un movimiento táctico, sino una declaración de que el Gobierno venezolano está activo y en control, observa en entrevista con Sputnik la antropóloga y analista política, Christiane Helena Valles. "[La primera impresión es] que hay un gobierno gobernando, un presidente tomando decisiones, evaluando gestión, equipos, corrigiendo o reforzando perfiles", comentó Valles. Para ella, la renovación del gabinete es una señal de que Maduro está enfocado no solo en consolidar su poder tras las recientes elecciones, sino también en abordar de manera proactiva las expectativas del electorado, particularmente en torno a la consulta nacional de proyectos comunales.La incorporación de figuras históricas del chavismo, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, en posiciones clave, es vista por Valles como un claro indicativo de la cohesión al interior del chavismo. "Es decir, no hay chavismo sin Maduro. Eso desde el punto de vista político", afirmó. Esta compactación en torno al liderazgo del mandatario venezolano, dice la experta, refuerza la idea de un Gobierno unificado, donde las divisiones internas son minimizadas en favor de una lealtad al proyecto chavista.Anuncios simbólicos y estratégicosUno de los nombramientos más destacados es el de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Valles interpreta este movimiento como una señal potente, no solo hacia la oposición, sino también hacia las bases del chavismo.Cabello, según Valles, es más que un simple funcionario; es un comunicador nato que conecta con las identidades territoriales y locales, elevando el nivel afectivo y de cohesión dentro del chavismo. "Es el más potente comunicador que tiene el chavismo", añadió, subrayando cómo su influencia se extiende más allá de lo político, permeando la cultura popular en Venezuela.“Diosdado genera opinión, genera contenidos, y cuando me refiero a contenidos es que un programa Como el Mazo Dando, da para memes, para videos, para bromas, se instala en la calle, hace parte de la cultura popular en Venezuela. Es decir, desde la ubicación del Furrial, que nadie sabía dónde quedaba, hasta comerse una empanada dentro de un pan, digamos, son impactos culturales que, siendo muy de la ruralidad, digamos, de cierta condición provincial, conecta con unas identidades terrenales, territoriales, locales, que se elevan, elevan el nivel afectivo y el nivel de compactación y cohesión alrededor del líder”, explica Valles.Otro nombramiento que Valles destaca es el de Delcy Rodríguez como ministra de Petróleo. Rodríguez, conocida por su inteligencia y experiencia en el ámbito internacional, es vista como una figura de control y autoridad dentro del gobierno. "Delcy es una mujer, primero, de una inteligencia notable, aguda, pero además fogueada en lo internacional y que ha demostrado resultados concretos en el ámbito económico", destacó Valles.La elección de Rodríguez envía un mensaje de estabilidad y confianza, tanto dentro como fuera del país. Su capacidad para gestionar los recursos petroleros y negociar en el ámbito multilateral refuerza su posición como una de las figuras más importantes en la administración de Maduro. “Es una figura de control, de autoridad y más que de autoridad, de autoritas dentro del Gobierno Nacional”, complementa la analista.La juventud como símbolo de renovación Los nombramientos en áreas como Deportes, Educación Universitaria y Juventud, que han recaído en figuras jóvenes, reflejan, según Valles, "una vocación intergeneracional que se está expresando en estas designaciones".De cara a los retos que deberá enfrentar este nuevo equipo ministerial, Valles enfatiza la importancia de mantener el impulso electoral y responder a las inquietudes económicas de la población. "Esta elección demostró que el chavismo es hipercrítico", señaló, aludiendo a la necesidad de abordar temas fundamentales como el salario, la salud y la restauración de la confianza en las instituciones.Para Valles, estos desafíos no solo son cruciales para la estabilidad del Gobierno, sino también para garantizar el apoyo popular en las próximas elecciones. "Debe haber unas priorizaciones que sean esas, el salario, el ingreso, la salud y por supuesto el tema de la convivencia, de la vinculación con los otros y de la restauración de la confianza en las instituciones del país, en la calidad de las instituciones republicanas", concluyó.

