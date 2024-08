https://noticiaslatam.lat/20240829/sospechoso-de-explotar-los-nord-stream-huyo-de-polonia-en-vehiculo-de-embajada-ucraniana-1157153389.html

Sospechoso de explotar los Nord Stream huyó de Polonia en vehículo de embajada ucraniana

Antes de escapar a Ucrania, el presunto autor del sabotaje visitó Alemania varias veces, la última unos días antes de que las autoridades emitieran una orden para su detención en junio de 2024 e incluso cuando la investigación ya lo consideraba sospechoso.El 21 de junio, Alemania envió la orden de arresto a los colegas polacos, que señalaron su disposición a detener inmediatamente al sospechoso, pero supuestamente no hicieron nada, informan los medios.Al margen de las consultas intergubernamentales entre los dos países, a principios de julio, Varsovia dejó claro que no tenía intención de prestar asistencia en la investigación del atentado contra los gasoductos, añaden. El 6 de julio, el hombre abandonó Polonia y hay razones para creer que le advirtieron del peligro.En general, resumen los medios occidentales, Polonia no ha mostrado mucho interés en investigar el atentado de los Nord Stream, porque Varsovia, al igual que Kiev, consideró los gasoductos como una amenaza para su seguridad. A mediados de agosto, medios alemanes informaron que la Fiscalía general del país emitió una orden de arresto contra el ucraniano Vladímir Z. La fotografía del sospechoso, aparecida en uno de los medios, reveló que se trata del buceador Vladímir Zhuravliov, de Kiev, cuyos presuntos cómplices eran los cónyuges Svetlana y Evgueni Uspenski.El 19 de agosto, Berlín afirmó que comparte información con Moscú sobre el curso de la investigación del referido sabotaje, pero no reporta los resultados intermedios. La Cancillería rusa, por su parte, negó que Alemania intercambie información alguna sobre el sabotaje de los Nord Stream. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas llenas de buques de guerra de la OTAN. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.Una investigación periodística realizada por el comunicador estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, reveló que buzos militares de Estados Unidos colocaron las cargas explosivas bajo los gasoductos rusos en junio de 2022, durante los ejercicios Baltops de la OTAN.Citando a fuentes con conocimiento directo de la planificación operativa de los ataques, Hersh acusó a los militares noruegos de activar los explosivos tres meses después, causando serios daños a las tuberías que conectan a Rusia con Alemania por el fondo del mar Báltico. Subrayó que el presidente de EEUU, Joe Biden, aprobó el sabotaje tras más de nueve meses de debates secretos con su equipo de seguridad nacional.

