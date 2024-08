https://noticiaslatam.lat/20240814/alemania-emite-una-orden-de-detencion-de-un-ucraniano-por-el-caso-del-sabotaje-contra-el-nord-1156821910.html

Alemania emite una orden de detención de un ucraniano por el caso del sabotaje contra el Nord Stream

De acuerdo con el artículo, la Fiscalía General alemana entregó a Polonia en junio una orden de detención contra un ciudadano de nombre Volodímir Z., identificado por la foto tomada desde una cámara de tráfico que detectaba el exceso de velocidad. La investigación afirma que Z. estaba conduciendo un auto de la marca Citroën, en el que el 8 septiembre de 2022 en la isla de Rügen se trasladó el grupo presuntamente implicado en el ataque contra los gasoductos Nord Stream. Esta información está supuestamente confirmada por testigos presenciales que vieron a un grupo de ucranianos conduciendo el automóvil.Vladímir Z., por su parte, niega su participación en la explosión, indica el diario. Además, hay dos sospechosos más. Se trata de ciudadanos ucranianos que probablemente participaron en la operación como buzos, detalla el medio. Sin embargo, continúa el periódico, Varsovia no respondió a la solicitud de asistencia jurídica de Alemania, en violación de las normas generales de la UE en materia de detención, que debería haberse realizado en un plazo de 60 días "sin más consideración por parte de Polonia". De acuerdo con la portavoz de la Fiscalía General polaca, citada por el portal Onet, el ciudadano ucraniano "abandonó Polonia rumbo a Ucrania a principios de julio".A su vez, el periódico Süddeutsche Zeitung subraya que la parte polaca nunca ha estado especialmente interesada en resolver el caso del atentado contra Nord Stream. De acuerdo con el medio, las autoridades en Polonia "se mostraron poco cooperativas desde el principio".Por ejemplo, las grabaciones en el puerto de la ciudad polaca de Kolberg, donde el velero Andromeda —que es el foco de la investigación alemana— estuvo atracado del 19 al 20 de septiembre de 2022, parecen haber sido ya borradas. Los datos personales, que posteriormente fueron entregados a las autoridades de Varsovia, resultaron ser completamente inútiles. En ocasiones, los investigadores tuvieron incluso la sensación de que Polonia retrasaba deliberadamente los procedimientos, señala la publicación.Tras la emisión de la orden, el caso de sabotaje del Nord Stream se convierte finalmente en un asunto político debido al papel de Polonia y Ucrania, resume el periódico.En cambio, la Fiscalía alemana no ha comentado oficialmente esta información de la prensa. No obstante, el embajador ruso en Alemania, Serguéi Necháyev, opinó a mediados de julio de que "la parte investigadora dispone de todo el arsenal de vigilancia e inteligencia" y conoce al autor y al ejecutor de los sabotajes.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El 8 de febrero de 2023, Seymour Hersh, periodista investigador estadounidense y ganador de un premio Pulitzer, hizo un efecto bomba al detallar el aparente complot del equipo del presidente de EEUU, Joe Biden, y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream con la ayuda de saboteadores noruegos.En noviembre de 2023, The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguró que presuntamente un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Kiev habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que es muy probable que los gasoductos Nord Stream hayan sido volados por Estados Unidos o alguien más a petición suya. Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, al comentar la decisión de Suecia de cerrar el caso, declaró que tiene indicios de una "conspiración internacional". El principal beneficiario del ataque es EEUU, pero Estocolmo lo encubre, agregó.

