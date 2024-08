https://noticiaslatam.lat/20240829/la-iniciativa-de-paz-de-putin-seguira-siendo-receta-universal-para-resolver-el-conflicto-ucraniano-1157142104.html

La iniciativa de paz de Putin seguirá siendo "receta universal" para resolver el conflicto ucraniano

La iniciativa de paz de Putin seguirá siendo "receta universal" para resolver el conflicto ucraniano

29.08.2024

Zajárova recordó que el 14 de junuio el mandatario ruso formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.En opinión de Zajárova, en este caso no se trata de congelar el conflicto bélico para "rearmar a Kiev", sino de "su fin definitivo". No obstante, "los últimos acontecimientos han demostrado que la situación en torno a la crisis ucraniana está lejos del comienzo de las conversaciones de paz", constató. La portavoz de la Cancillería rusa se refirió así a "la incursión terrorista pérfida" de Ucrania en la región de Kursk. Lo que está pasando ahora, agregó, son ataques a infraestructuras civiles, con amenazas a instalaciones nucleares, algo que excluye la mera posibilidad de negociar con Kiev, sin importar quién sea el iniciador. Sin embargo, continúo, "la iniciativa de paz del presidente ruso seguirá siendo una receta universal y a largo plazo para resolver el conflicto ucraniano, porque contiene una forma de eliminar sus causas profundas".El pasado 6 de agosto las tropas ucranianas iniciaron una incursión armada en la región de Kursk y ocuparon varias áreas, lo que provocó el desplazamiento de más de miles de civiles. Desde el 9 de agosto, la región vive una situación de emergencia de nivel federal. El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió "una digna respuesta" a la provocación de Kiev, al que acusó de disparar indiscriminadamente contra instalaciones civiles, y reafirmó que Rusia logrará todos los objetivos de su operación militar especial en Ucrania. En lo que duran las hostilidades en la línea de Kursk, Ucrania perdió hasta 7.450 militares y cientos de blindados, entre ellos 74 carros de combate, según el Ministerio de Defensa ruso.

