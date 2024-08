https://noticiaslatam.lat/20240829/amlo-considera-que-relacion-entre-mexico-y-eeuu-dependera-del-respeto-a-las-soberanias-1157150698.html

AMLO considera que relación entre México y EEUU dependerá del "respeto a las soberanías"

AMLO considera que relación entre México y EEUU dependerá del "respeto a las soberanías"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la relación futura entre la nación latinoamericana y Estados Unidos dependerá del respeto a la... 29.08.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano agregó que, si se alcanza este propósito, EEUU y México fortalecerán a Norteamérica en lo económico y social."No hay mal que por bien no venga. Todo esto ayuda mucho para ir poniendo las cosas en su sitio", subrayó.Las tensiones entre López Obrador y EEUU iniciaron el 22 de agosto de 2024, dos días después de que los trabajadores, magistrados y jueces que integran el Poder Judicial mexicano suspendieran sus labores como protesta por la iniciativa de reforma a este sector.Ante ello, el embajador estadounidense en México afirmó que, de aprobarse la medida, se pondría en riesgo la democracia en la nación latinoamericana, así como la relación comercial entre ambas naciones. Posteriormente, moderó el tono de sus dichos y declaró que sus comentarios eran "en espíritu de colaboración".Como respuesta, López Obrador hizo énfasis en la defensa de la soberanía e independencia de la nación que él encabeza, denostando los señalamientos de Salazar y del diplomático canadiense, Graeme Clark, quien también criticó las modificaciones."Le andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo 'es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter'. ¡No! Si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía; es [de índole] comercial, para tener muy buena relación económica-comercial que nos conviene a las dos naciones", puntualizó el 26 de agosto.Finalmente, el 27 de agosto, el presidente mexicano anunció una pausa en la relación con los embajadores de EEUU y Canadá en la nación latinoamericana. Esto no representa una ruptura diplomática con esos países.

