"Un cóctel Molotov": desplante de expresidentes a Petro demuestra la tensión política en Colombia

La ausencia de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque en una convocatoria extendida por Gustavo Petro a todos los exmandatarios colombianos...

La convocatoria a los expresidentes había sido hecha a mediados de agosto por el canciller colombiano, Luis Alberto Murillo. El secretario de Estado convocó a los cinco exmandatarios que aún están vivos: además de Uribe (2002-2010) y Duque (2018-2022), fueron convidados César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Juan Manuel Santos (2010-2018).El llamado de Murillo a los expresidentes se dio en el marco de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, un órgano previsto en una ley aprobada en 1993 e integrado por todos los expresidentes, tres senadores, tres diputados y otros tres miembros designados por el presidente en funciones. Si bien la postura de Colombia frente a las elecciones venezolanas del 28 de julio aparecía como el principal tema a tratar, Murillo había dejado en claro que la agenda estaba abierta a toda la política exterior.Sin embargo, al primer encuentro, que se realizó el 21 de agosto, solo acudieron Samper y Santos. Los demás rechazaron la invitación alegando su desacuerdo con la postura de Petro hacia Venezuela, ya que consideran que el Gobierno colombiano no debe instalar un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro.La segunda citación, prevista para este miércoles 27, contó todavía con menos presencia, incluso a pesar de tener al presidente Petro como cabeza de la reunión y pasar de "informativa" a "consultiva". Esta vez Samper, integrante del Partido Liberal pero que apoyó la campaña presidencial de Petro en 2022, fue el único expresidente en asistir. Esta vez, Santos se excusó de participar indicando que tenía otro compromiso y que ya había manifestado su postura en un memorándum entregado días antes al propio Petro.El analista consideró que si bien las próximas elecciones nacionales en Colombia están fijadas para mediados de 2026, el país ya se adentró en un clima "preelectoral" que convierte al sistema político colombiano en "un cóctel Molotov" y que dificulta alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores políticos.Mendoza apuntó que uno de los grandes puntos que desata las diferencias entre los partidos es la intención de Petro de convocar a un proceso constituyente, tarea que el mandatario encargó en el mes de julio al ministro del Interior Juan Fernando Cristo. Para Mendoza, "es difícil que exista una unidad política que permita el asentamiento de bases políticas y sociales sobre la base de la reconciliación nacional", por lo que este proceso podría convertirse en una "caja de Pandora" que solo incremente la confrontación.Petrismo versus uribismoMendoza también remarcó que, a pesar de que falten dos años para los próximos comicios, la "lucha por el poder es frontal" de cara a las próximas elecciones y, en ese contexto, el sistema político colombiano parece quedar dividido entre petrismo y uribismo.En ese sentido, consideró que Petro no termina debilitado por la decisión de los expresidentes de no asistir a su invitación porque la invitación fue "parte de la estrategia de radicalización y polarización" del debate político. Así las cosas, apuntó que la convocatoria es una forma en que el oficialismo puede "hacer un llamado y hablar a sus electores", consolidando una postura en el marco de una "confrontación" con el uribismo.Ese contexto podría llevar a radicalizar a los colombianos que, si bien centran sus preocupaciones políticas en temas internos y no tanto en la política exterior colombiana, se sientan "involucrados ideológicamente" con las posturas tomadas por algunos de los sectores políticos principales.

