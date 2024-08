https://noticiaslatam.lat/20240828/mas-dobles-raseros-la-inteligencia-francesa-hackeo-el-movil-de-durov-en-2017-1157120458.html

Más dobles raseros: la inteligencia francesa hackeó el móvil de Dúrov en 2017

Esta semana, el medio informó de que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció a Dúrov trasladar la sede de la empresa a París en 2018, pero este se negó.La operación, según la publicación, llevaba el nombre en clave de Música Púrpura (Purple Music, en inglés). Al parecer, los servicios de seguridad franceses estaban muy preocupados porque el ISIS utilizaba presuntamente Telegram para reclutar guerrilleros y planear atentados terroristas.Sin embargo, no se explica cómo el jaqueo del celular de Dúrov podría contribuir a la lucha contra el ISIS, ni cómo podría ayudar a investigar el supuesto reclutamiento por parte del grupo terrorista de nuevos guerrilleros.Una fuente del entorno de Durov declaró a The Wall Street Journal que presuntamente, durante años, la empresa había ignorado las citaciones y órdenes judiciales enviadas por las fuerzas del orden. De acuerdo con dicha fuente, se acumulaban en la cuenta de correo electrónico, que, aseveró, rara vez se comprobaba. No especificó de qué países procedían las citaciones y órdenes judiciales.El doble rasero de Occidente en relación a Dúrov y TelegramEn septiembre de 2017, Pavel Durov anunció que Telegram había recibido una notificación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, por sus siglas en ruso) solicitando acceso a la correspondencia de los organizadores del atentado terrorista en el metro de San Petersburgo que tuvo lugar el mismo año. A su vez, Telegram no proporcionó las claves, resultado de lo cual se dictaminó su bloqueo al infringir las leyes de Rusia y no cooperar en la investigación.En junio de 2020, el regulador ruso, Roskomnadzor, anunció que, de acuerdo con la Fiscalía General del país, levantaba la obligación de bloquear Telegram en Rusia. El acceso al servicio de mensajería había estado restringido durante más de dos años, desde abril de 2018.Cabe destacar, que las autoridades rusas actuaron estrictamente dentro del marco jurídico, valiéndose de herramientas legales. No hackearon los dispositivos de Dúrov, ni le imputaron unos cargos que no se le pueden aplicar. Además, tras el bloqueo de la plataforma en Rusia, en mayo de 2018, fue publicada una carta abierta de 26 organizaciones internacionales de derechos humanos en el sitio web de Amnistía Internacional que condenó la decisión de las autoridades rusas de restringir el acceso a la aplicación. La carta destacaba que el bloqueo de sitios web o aplicaciones es una medida extrema que en la mayoría de los casos constituye una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión y la libertad de los medios.Con ello, las mismas organizaciones hacen la vista gorda a los planes de Kiev de bloquear completamente el Telegram en territorio ucraniano, así como al arresto de su fundador en Francia por motivos que fueron tildados por Moscú de políticos. En el contexto de la detención de Dúrov en Francia, todavía no hubo declaraciones de Amnistía Internacional ni de ninguna de las otras organizaciones de derechos humanos que firmaron la carta en 2018.El pasado 24 de agosto, los medios franceses informaron que Pável Dúrov, de 39 años, fue detenido en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. Dúrov, que tiene pasaportes de Rusia, San Cristóbal y Nieves, Emiratos Árabes Unidos y Francia, fue puesto bajo custodia después de ser detenido en el aeropuerto.Más tarde, la Fiscalía francesa informó que un juez de instrucción extendió la orden de detención policial. El plazo máximo legal es de hasta 96 horas, es decir, hasta las 18:00 GMT del 28 de agosto.Los cargos imputados a Dúrov, según la Fiscalía de París, incluyen la negativa a presentar, a petición de las autoridades, la información o documentos necesarios para realizar intercepciones permitidas por la ley, la complicidad en la administración de una plataforma en línea para posibilitar transacciones ilegales en un grupo organizado, la complicidad en la posesión y distribución de imágenes pornográficas de menores, así como en la adquisición, transporte, posesión o venta de drogas y blanqueo de dinero, entre otros delitos.Según la prensa francesa, el fundador de Telegram se enfrenta a hasta 20 años de prisión.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso envió a París una nota reclamando el acceso consular al detenido.Por su parte, el equipo de Telegram aseguró que la plataforma cumple con las leyes de la Unión Europea y calificó de absurdo responsabilizar a su fundador y propietario del uso indebido de este servicio de mensajería instantánea.* Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países

