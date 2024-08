https://noticiaslatam.lat/20240828/estas-son-las-licenciaturas-mejor-pagadas-en-mexico-segun-ranking-1157127335.html

Estas son las licenciaturas mejor pagadas en México, según un ranking

Estas son las licenciaturas mejor pagadas en México, según un ranking

28.08.2024

Estudiar una carrera relacionada con la medicina especializada, economía o alguna ingeniería en el país latinoamericano podría asegurar a los estudiantes un mejor ingreso cuando se gradúen, según dejan ver los resultados del estudio Compara Carreras 2024, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).Según el ranking, en el otro frente, las carreras con ingresos más bajos son la relacionadas con la educación, el trabajo social, el diseño curricular y la pedagogía."Las cinco carreras con el ingreso promedio mensual más bajo son Formación docente para preescolar ($15.820), Orientación educativa ($16.985), Trabajo social ($17.023), Diseño curricular y pedagogía ($17.082) y Formación docente en asignaturas específicas ($17,350)", revela el informe.Pese a que las profesiones relacionadas con la tecnología se encuentran entre las mejor pagadas, el IMCO afirma que la formación en las habilidades para ese tipo de profesiones no está avanzando con la rapidez que se necesita."Actualmente, la formación en las habilidades más demandadas por el mercado laboral, principalmente aquellas relacionadas con la tecnología, no está adaptándose con la rapidez necesaria para el sector productivo del país", destaca el instituto.De igual forma, el estudio destaca que desde hace 10 años las carreras más populares siguen siendo las mismas, por lo que cuentan con más estudiantes."Las decisiones de carrera no han cambiado en la última década. Las cinco carreras más populares siguen siendo Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Negocios y Comercio, y Enfermería. Las carreras con más egresados son también las que cuentan actualmente con más estudiantes. Es decir, los jóvenes están estudiando las mismas carreras que hace 10 años, sin optar por las nuevas tendencias y habilidades que requiere el mercado laboral mexicano", destaca el informe.Finalmente, el análisis revela que, en promedio, las personas con una licenciatura ganan 81% más que los egresados de bachillerato y tienen el doble de probabilidad de emplearse en la formalidad.

