https://noticiaslatam.lat/20240828/el-expresidente-uruguayo-jose-mujica-es-dado-de-alta-tras-hospitalizacion-1157111263.html

El expresidente uruguayo José Mujica es dado de alta tras hospitalización

El expresidente uruguayo José Mujica es dado de alta tras hospitalización

Sputnik Mundo

MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica (2010-2015) recibió el alta este 27 de agosto tras unas horas de hospitalización por haberse... 28.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-28T01:40+0000

2024-08-28T01:40+0000

2024-08-28T01:40+0000

américa latina

uruguay

josé mujica

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/1c/1157111409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a371a07a00b615aaaf0f937c610979e5.jpg

"La radioterapia fue muy buena y tenemos fuertes convicciones de que el cáncer se curó, que no tiene más, porque le hicimos varias veces tomografías en estos días y eso muestra que no hay evidencia de tumor. Lo que sí tiene es la fibrosis que queda en el esófago después de la radioterapia", explicó Pannone a periodistas. La médica dijo que el exmandatario bajó de peso debido a la dificultad para alimentarse por el tratamiento y que estaba sufriendo problemas renales, por lo que fue sometido a varios análisis mientras estuvo ingresado en un nosocomio del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu). El exguerrillero se sometió a sesiones de radioterapia desde mayo, poco después de anunciar la enfermedad. Pannone dijo este martes que Mujica "no está en sus mejores momentos [de ánimo], pero entiende y comprende las opciones que le damos". En una entrevista con el periódico estadounidense The New York Times publicada la semana pasada, el exmandatario de 89 años, quien ya padecía una enfermedad autoinmune, admitió que se sentía "desecho" por el tratamiento. El 29 de abril, en conferencia de prensa, el propio Mujica anunció que padecía cáncer de esófago, pero no pareció amedrentado por la noticia. El expresidente fue trasladado a su chacra en las afueras de Montevideo, donde seguirá un tratamiento con suero, dijo su médica.

https://noticiaslatam.lat/20240429/eres-un-faro-lideres-de-america-latina-se-solidarizan-con-mujica-por-su-enfermedad-1150110695.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, josé mujica, política