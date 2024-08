https://noticiaslatam.lat/20240827/zuckerberg-acusa-a-la-casa-blanca-de-censurar-a-meta-sobre-contenidos-acerca-de-covid-19-1157096817.html

Zuckerberg acusa a la Casa Blanca de censurar contenidos acerca de COVID-19

El director ejecutivo de Meta*, Mark Zuckerberg, acusó a la Administración Biden de haber presionado a su compañía para "censurar" contenidos sobre la pandemia... 27.08.2024

Así lo dijo el multimillonario estadounidense al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una carta fechada el 26 de agosto. En dicha misiva, Mark Zuckerberg lamentó no haber hablado antes sobre esta presión que recibió la empresa Meta* —que opera las redes sociales Instagram*, Facebook* y WhatsApp*— para restringir contenidos que sugerían la inexistencia del COVID-19 o que minimizaban o anulaban el efecto positivo de las vacunas. A pesar de esta revelación, Zuckerberg comentó que prefiere mantenerse "neutral" en estos momentos de campañas electorales en Estados Unidos, con Donald Trump como candidato presidencial del Partido Republicano y Kamala Harris con el Partido Demócrata."Creo firmemente que no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a la presión de cualquier Administración en cualquier dirección, y estamos listos para contraatacar si algo como esto sucede de nuevo", añade. Algunos medios estadounidenses han interpretado los comentarios del empresario tecnológico como una crítica directa a los demócratas a pocos meses de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sin embargo, Zuckerberg ha dicho que no tiene intenciones políticas de fondo. Por su parte, la Casa Blanca se defendió de las acusaciones y se limitó a decir que, "ante una pandemia mortal, esta Administración [Biden] fomentó acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas", según un comunicado del Ejecutivo. "Nuestra posición ha sido clara y coherente: creemos que las empresas tecnológicas y otros actores privados deben tener en cuenta los efectos que sus acciones tienen en el pueblo estadounidense, al tiempo que toman decisiones independientes sobre la información que presentan", indica el comunicado. *Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

