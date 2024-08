https://noticiaslatam.lat/20240827/la-estrategia-de-contencion-de-eeuu-contra-rusia-fracasa-ante-la-emergencia-del-mundo-multipolar-1157085423.html

La estrategia de contención de EEUU contra Rusia fracasa ante la emergencia del mundo multipolar

27.08.2024

Estados Unidos se enfrenta a desafíos económicos y geopolíticos para realizar con éxito la estrategia de disuasión que exitosamente llevó a cabo durante la Guerra Fría.La contención fue un término famoso para la política exterior del país norteamericano, especialmente respecto a Rusia, desde finales de la década de 1940 hasta el final de la Guerra Fría. La estrategia geopolítica consistía en contrarrestar a Moscú, impidiendo la expansión de gobiernos comunistas amigos por todo el mundo y tratando de sustituir a dichos regímenes cuando fuera posible. Al privar de aliados a la recién formada Unión Soviética, Estados Unidos esperaban debilitar a la propia Rusia, derrotando la amenaza ideológica que suponía su sistema socioeconómico.El país norteamericano y sus socios occidentales han intentado seguir una estrategia similar ahora contra el emergente bloque contrahegemónico respaldado por Rusia, pero con mucho menos éxito, informó el profesor de Ciencias Políticas Nikolai Petro a Sputnik, comentando su nuevo artículo The Folly of a New Containment (La Locura de una Nueva Contención).Moscú y Pekín se acercaron en el aspecto diplomático en los últimos años tras fortalecer gradualmente sus lazos bajo el mandato del líder chino Xi Jinping. Los dos países anunciaron una asociación sin limitaciones en febrero de 2022 y han mantenido estrechos lazos económicos, para consternación de EEUU, desde que Rusia lanzara la operación militar especial en Ucrania, a finales de ese mismo mes.La fuerte amistad ruso-china ha arrinconado los intentos de EEUU de socavar las posiciones mundiales de ambos países, que son vistos como una amenaza para la continuación de la hegemonía estadounidense. Pero Petro sostiene que la lógica subyacente de la disuasión 2.0 también es menos sólida. Mientras que la hostilidad occidental hacia la Unión Soviética podía explicarse en términos de la batalla global contra el comunismo, Estados Unidos parece ahora hostil a la existencia del propio Estado ruso. La beligerancia del Occidente ha provocado naturalmente una reacción patriótica entre los rusos. Petro reconoció que la situación económica actual en EEUU es también mucho más difícil. Estados Unidos salió casi indemne de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió beneficiarse de la reconstrucción de Europa. Pero los días serenos de los cincuenta y los sesenta han pasado, señaló. "Cualquiera política nueva de disuasión implica una carrera armamentística", destacó Petro. "¿Podemos permitirnos una carrera armamentística ahora? Quiero decir, somos un país con un déficit de 35 billones de dólares y sin perspectivas de reducirlo significativamente en el futuro." "Así que, como usted señaló, es una situación muy diferente de una economía en crecimiento que no tenía esa deuda después de la Segunda Guerra Mundial, o que eventualmente se reequilibró después de la deuda que EEUU contrajo durante la Segunda Guerra Mundial debido a un crecimiento sustancial. Pero hoy, el país norteamericano no tiene esas perspectivas de crecimiento".

