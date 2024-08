https://noticiaslatam.lat/20240808/por-que-la-mayor-amenaza-de-eeuu-esta-en-casa-1156722373.html

¿Por qué la mayor amenaza de EEUU está en casa?

La mayor parte de lo que Estados Unidos hace en el ámbito militar tiene poco que ver con su propia seguridad, de acuerdo con el académico y analista político... 08.08.2024, Sputnik Mundo

La Comisión de Estrategia de Defensa Nacional (CNDS) de Estados Unidos presentó un informe a finales de julio en el que advierte que el país norteamericano debe aumentar el gasto en Defensa para enfrentar las amenazas globales. "La Comisión considera que el Ejército estadounidense carece tanto de las capacidades como de la capacidad necesaria para confiar en que puede disuadir y prevalecer en el combate", advierte el informe de la CNDS. China y Rusia, los principales riesgosSegún el documento, "las amenazas que enfrenta Estados Unidos son las más serias y desafiantes que la nación ha enfrentado desde 1945 e incluyen la posibilidad de una guerra importante a corto plazo". Así, China es "la amenaza global y que marca el ritmo", pero Rusia es la "amenaza crónica y en proceso de reconstitución", mientras que Irán, Corea del Norte y el terrorismo constituyen "un eje de asociaciones malignas en crecimiento". "Hay una gran probabilidad de que la próxima guerra se libre en múltiples teatros de operaciones, involucre a múltiples adversarios y probablemente no concluya rápidamente", dice el texto. Ahora bien, para el analista político y académico del Instituto Catón, Doug Bandow, "esta lista de amenazas aparentemente abrumadora es mucho menor de lo que parece a primera vista" y, en realidad, la mayor amenaza de Estados Unidos son sus dirigentes políticos y su constante necesidad de convertir a los enemigos de otras naciones en sus adversarios. En su columna de opinión para The American Conservative, Bandow sostiene que el terrorismo es un problema nacional menor y la mejor manera de abordarlo es "hacer menos en el exterior, especialmente en lo que respecta a las misiones de bombardeo, las ocupaciones extranjeras y las diversas intervenciones que desencadenan hostilidad extranjera y ataques vengativos". En cuanto a Irán y Corea del Norte, el escritor sostiene que ninguna de estas dos naciones tiene un interés intrínseco en enfrentarse a Estados Unidos. No obstante, si el país norteamericano no estuviera en Oriente Medio apoyando a Israel o a las monarquías sunitas del Golfo, los ayatolás iraníes no le prestarían demasiada atención. En tanto, Corea del Norte lanza amenazas constantes contra Washington debido que el país norteamericano amenaza a Pyongyang para presuntamente defender a Corea del Sur. En el caso de Rusia, Badow observa que el país euroasiático no tiene conflictos territoriales ni disputas inevitables con Estados Unidos y, de hecho, ambos gobiernos han cooperado contra el terrorismo islámico y la proliferación nuclear. En última instancia se encuentra China que, pese a lo que alega la CNDS, no constituye una amenaza militar seria para Washington, pues la disputa real se encuentra en el terreno económico. Por todo lo anterior, para Badow, el informe de la Comisión "se lee como una larga letanía de diatribas militaristas emanadas del complejo universitario de centros de investigación militar e industrial de Estados Unidos". Además, para el Departamento de Estado la solución paree siempre "una frenética acumulación militar y una guerra contra todos". No obstante, aunque el mundo puede ser un lugar peligroso, las mayores amenazas contra Estados Unidos no están en el exterior, dice el autor. "¿Cómo proteger mejor los intereses estadounidenses? Dejemos de confundirlos con los deseos de amigos extranjeros y fantasías de funcionarios de Washington", finaliza.

