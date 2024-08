https://noticiaslatam.lat/20240826/alemania-califica-de-crimen-la-explosion-en-los-gasoductos-nord-stream-1157075145.html

Alemania califica de crimen la explosión en los gasoductos Nord Stream

Alemania califica de crimen la explosión en los gasoductos Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Alemania no comparte la opinión del presidente de la República Checa de que los gasoductos Nord Stream eran un blanco legítimo...

Anteriormente, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, declaró al periódico Novinky no tener información de que Ucrania esté implicada en los ataques contra los gasoductos Nord Stream. Además, afirmó que las hostilidades se libran no solo contra los blancos militares sino también contra los de carácter estratégico, como son los gasoductos. Como destaca Pavel, al perseguir el objetivo de cesar los suministros de hidrocarburos rusos a Europa con el ataque, esto convertía a los gasoductos en un blanco legítimo. Hebestreit, al ser preguntado sobre si Alemania comparte tal opinión, lo negó firmemente. La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, al comentar las palabras del presidente checo, declaró que tienen un parecido con las declaraciones que hacen las organizaciones terroristas Al Qaeda y Daesh, proscritas en Rusia. El 26 de septiembre de 2022 se produjeron explosiones en dos gasoductos rusos de exportación: Nord Stream y Nord Stream 2. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron la posibilidad de un sabotaje deliberado. La empresa operaria, Nord Stream AG, informó que los gasoductos sufrieron destrucciones sin precedentes y que era imposible evaluar el tiempo que llevaría la reparación. La Fiscalía General de Rusia abrió una investigación, catalogando lo sucedido como un acto de terrorismo internacional.

