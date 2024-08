La trampa de la sobrerrepresentación: ¿es ilegal la mayoría del oficialismo en México?

“Ya desde 2018 ha habido un planteamiento de que está excediéndose el número de la sobrerrepresentación permitida, claro, hay varios planteamientos, algunos dicen ‘ah, no, es que el límite no debe de ser por partido, sino por fuerza política coaligada’. Nosotros en el Consejo (General del INE), la mayoría coincidimos en que no, que debe de ser por partido político, entonces ahorita desde 2018, 2021 y ahorita en 2024, los datos nos están reflejando que no se está cumpliendo con la finalidad de la Constitución al incluir el principio de representación proporcional”, consideró la consejera Zavala.