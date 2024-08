https://noticiaslatam.lat/20240821/amlo-senala-que-mayoria-de-morena-en-el-congreso-refleja-el-apoyo-al-movimiento-de-transformacion-1156966089.html

AMLO señala que mayoría de Morena en el Congreso refleja el "apoyo al movimiento de transformación"

AMLO señala que mayoría de Morena en el Congreso refleja el "apoyo al movimiento de transformación"

"El pueblo de México decidió en elecciones democráticas, dar todo su apoyo al movimiento de transformación y lo hizo pensando en que era necesario modificar leyes, hacer reformas a la Constitución para regresarle a la [Carta Magna] su origen popular y auténticamente democrático. No es cualquier cosa", puntualizó en conferencia de prensa.De igual manera, el mandatario mexicano expresó que, a pesar de que el borrador del proyecto favorece al partido que fundó hace más de una década, esperará la resolución final de las autoridades electorales.El 20 de agosto de 2024, el INE mexicano dio a conocer el anteproyecto donde presentó la distribución de los diputados plurinominales entre partidos, es decir, aquellos que obtienen un escaño en el Congreso dependiendo del número de votos que obtuvo una fuerza política en las elecciones. En este caso, se trata de los comicios presidenciales celebrados el 2 de junio.En una estimación realizada por las autoridades electorales mexicanas, Morena tendría 236 diputaciones, con lo que alcanzaría la mayoría calificada en la Cámara Baja del país latinoamericano. Sin embargo, en el Senado de la República de México (Cámara Alta), la agrupación política tendría 46 escaños de 128, con lo que no alcanzaría una mayoría en este estrato del Congreso mexicano.El tema de la prevalencia de Morena en el Poder Legislativo, especialmente en la Cámara de Diputados, ha generado un gran debate en la nación latinoamericana, debido a que analistas sugieren que la cantidad de espacios que ocuparía esta fuerza política llevaría a una sobrerrepresentación y un ejercicio donde la oposición mexicana no tenga cabida.En entrevista previa para Sputnik, el doctor en Sociología por el Colegio de México (Colmex), Julián Atilano, comentó que el resultado de la jornada electoral presidencial de este año, especialmente en lo que refiere al respaldo al partido oficialista, se debe a una nueva composición del sistema político mexicano.Asimismo, la doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Iliana Rendón Arias, indicó que, desde la era de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante gran parte del siglo XX, no se veía un resultado tan amplio para una fuerza política.

