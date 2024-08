"Bastante realista": Hungría encuentra una forma de reanudar el envío de petróleo por oleoducto ruso

https://noticiaslatam.lat/20240825/bastante-realista-hungria-encuentra-una-forma-de-reanudar-el-envio-de-petroleo-por-oleoducto-ruso-1157057246.html

La compañía Mol está negociando un nuevo plan para el tránsito de petróleo ruso a través de Ucrania, en virtud del cual sería la responsable de los suministros, según informó a Reuters Gergay Gulyás, el jefe de la oficina del primer ministro húngaro, Viktor Orban. Sin embargo, añadió que las autoridades tacharon el plan de más caro y arriesgado."Lo que propone la empresa europea, en concreto la húngara MOL, es la transferencia de propiedad en la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto podría llevar a que Rusia no pague por el tránsito de petróleo a través del territorio ucraniano", destaca a Sputnik Vladímir Demídov, experto independiente en mercados de crudo y gas.Además, en sus palabras, esto puede llevar a que el país euroasiático no asuma los riesgos del transporte de petróleo por territorio ucraniano.En su opinión, esta iniciativa es bastante realista. No descarta que esto pueda llevar incluso a una explotación a plena capacidad del oleoducto. Demídov sugiere que, tras el traspaso de la propiedad a la compañía energética húngara, el petróleo que circula por el Druzhba puede enviarse no solo a Hungría, Eslovaquia o la República Checa, sino también a otros países, a los que se suministraba antes de las sanciones occidentales.Lo más probable, continuó, es que esta iniciativa tenga un impacto bastante grande en el mercado de varios países de Europa del Este, como Hungría, Eslovaquia y la República Checa. "Lo más probable es que este mercado sea más estable, porque los suministros correrán a cargo de una empresa europea, y lo más probable es que los precios no suban durante la temporada, como suele ocurrir en el mercado del petróleo", concluye Demídov.A principios de agosto, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, confirmó que la suspensión reciente del tránsito de crudo de Rusia a Hungría y Eslovaquia, que se realizaba por el territorio de Ucrania, se coordinó desde Bruselas. Poco antes, el canciller informó que Hungría dejó de recibir el combustible de Lukoil por el oleoducto Druzhba vía Ucrania debido a las sanciones de Kiev contra esa empresa.El titular dejó claro que, de no resolverse el problema, Budapest llevaría el asunto a una comisión de arbitraje y bloqueará la asignación de 6.500 millones de euros por parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar las entregas de armas a Ucrania.El ministerio de Economía eslovaco también informó que la república dejó de recibir petróleo de la rusa Lukoil debido a la suspensión de su tránsito por parte de Ucrania.La Cancillería rusa denunció que el tránsito de recursos energéticos se convirtió para Kiev en una posibilidad de manipulación. A su vez, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaró que Rusia se esfuerza por garantizar que sus socios sigan recibiendo petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

