https://noticiaslatam.lat/20240803/szijjarto-confirma-implicacion-de-bruselas-en-el-cese-del-transito-de-crudo-por-ucrania-1156612147.html

Hungría confirma la implicación de Bruselas en el cese del tránsito de crudo por Ucrania

Hungría confirma la implicación de Bruselas en el cese del tránsito de crudo por Ucrania

Sputnik Mundo

Budapest (Sputnik) - El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, confirmó este sábado que la suspensión reciente del tránsito de petróleo de Rusia a... 03.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-03T18:32+0000

2024-08-03T18:32+0000

2024-08-03T20:03+0000

peter szijjarto

ucrania

eslovaquia

lukoil

oleoducto druzhba

economía

📈 mercados y finanzas

unión europea (ue)

hungría

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/1f/1156533991_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_fad9d4b69cd825f703c0b3ff5e25b197.jpg

"Los eventos y mis conversaciones de los últimos días confirmaron mi sensación de que se trata de un proceso coordinado desde Bruselas", dijo Szijjarto. El presentador del evento donde intervino el titular preguntó si el ministro cree que desde Bruselas le dijeron a Kiev que prohibiera el tránsito. "Creo que sí", respondió el titular húngaro. Según Szijjarto, la Unión Europea (UE) "no pudo aceptar el hecho de que Hungría, a pesar de todas las presiones, no se rinde y continúa su política dirigida a establecer la paz". El jefe de la diplomacia húngara sostiene que "la UE está muy debilitada, pero no lo suficiente como para ser incapaz de influir en un país candidato que pone en peligro el suministro de energía de dos países miembros", agregó. A finales de julio, Szijjarto informó que Hungría dejó de recibir el crudo de Lukoil por el oleoducto Druzhba vía Ucrania debido a las sanciones de Kiev contra esa empresa. El titular dejó claro que, de no resolverse el problema, Budapest llevaría el asunto a una comisión de arbitraje y bloqueará la asignación de 6.500 millones de euros por parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar las entregas de armas a Ucrania. El ministerio de Economía eslovaco también informó que la república dejó de recibir petróleo de la rusa Lukoil debido a la suspensión de su tránsito por parte de Ucrania. La Cancillería rusa denunció que el tránsito de recursos energéticos se convirtió para Kiev en una posibilidad de manipulación. A su vez, el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak declaró que Rusia se esfuerza por garantizar que sus socios sigan recibiendo petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

https://noticiaslatam.lat/20220811/reanudan-los-suministros-de-petroleo-ruso-a-hungria-por-el-oleoducto-druzhba-1129281119.html

ucrania

eslovaquia

unión europea (ue)

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

peter szijjarto, ucrania, eslovaquia, lukoil, oleoducto druzhba, 📈 mercados y finanzas, unión europea (ue), hungría