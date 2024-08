https://noticiaslatam.lat/20240824/piden-a-jueces-aplazar-algunos-casos-en-el-reino-unido-debido-al-hacinamiento-en-carceles-1157029025.html

Piden a jueces aplazar algunos casos en el Reino Unido debido al hacinamiento en cárceles

MOSCÚ (Sputnik) — Los tribunales de Inglaterra y Gales recibieron la orden de aplazar las audiencias en casos que involucran sentencias de prisión debido al...

"Cuando se considere que el resultado probable (de un caso) sea una pena privativa de libertad, deberá considerarse la posibilidad de aplazar la audiencia el menor tiempo posible, pero no antes del 10 de septiembre", señala la orden citada por el medio. La orden fue dictada por Nicholas Green, presidente del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, y se debe a los "problemas existentes en las prisiones". Las recientes protestas por el ataque con cuchillo de un joven de 17 años a unos niños en la ciudad británica de Southport han agravado la ya crítica situación de las prisiones, donde menos del 1% de las plazas han estado vacantes durante los últimos años. Para hacer frente a la situación de crisis, el Gobierno británico pretende acortar las condenas de algunos presos y ponerlos en libertad, pero esto no ocurrirá antes del 10 de septiembre. Según Sky News, esta orden no se aplica a los presos reconocidos como los más peligrosos para la sociedad. Esta semana también se puso en marcha un programa especial en virtud del cual los delincuentes pueden ser retenidos en las celdas de las comisarías de policía hasta que se liberen las plazas penitenciarias. Algunos acusados quedarán en libertad bajo fianza a la espera de su juicio, otros en condiciones más duras.

