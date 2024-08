https://noticiaslatam.lat/20240814/nina-de-13-anos-es-la-persona-mas-joven-en-ser-condenada-por-los-disturbios-en-reino-unido-1156810332.html

Niña de 13 años es la persona más joven en ser condenada por los disturbios en Reino Unido

Niña de 13 años es la persona más joven en ser condenada por los disturbios en Reino Unido

14.08.2024

De acuerdo con el medio británico The Times, una niña, cuyo nombre no puede revelarse por motivos legales, admitió haber utilizado o amenazado con utilizar la violencia a finales del mes pasado de julio durante los disturbios. La joven asistió junto con sus padres a la breve audiencia celebrada este 13 de agosto en el tribunal de primera instancia de Basingstoke, un pueblo al noreste del condado de Hampshire, Inglaterra, y se espera que sea condenada el mes de septiembre.Pero esta menor no es la única adolescente que podría ser condenada por su participación en los disturbios, el medio británico destaca que a un chico de 12 años se le dijo que "dejara de decepcionar a su madre", luego de que admitiera dos cargos de desórdenes violentos tras formar parte de un grupo que rodeó el hotel Holiday Inn que albergaba a solicitantes de asilo en Newton Heath el 31 de julio.Otro ejemplo similar sucedió en Liverpool, donde un chico de 12 años admitió un cargo de desorden violento en Southport el 30 de julio tras ser grabado por las cámaras de seguridad lanzando un objeto a la policía durante los disturbios y marchándose después en bicicleta.¿Qué desató las manifestaciones?A finales de julio, la Policía de la localidad de Southport informó de "un suceso grave" que tuvo lugar en la urbe y se cobró la vida de tres niñas de seis, siete y nueve años, mientras otras 10 personas resultaron heridas, incluidos ocho menores. Los agentes detuvieron a un menor de 17 años sospechoso del ataque.Más tarde, se supo que el atacante nació en Gales en una familia de migrantes de Ruanda.La tragedia dio lugar a varias protestas tanto en Southport, como en otras ciudades británicas, incluido Londres, que derivaron en disturbios masivos y enfrentamientos con la policía.Como resultado, cientos de personas fueron detenidas y docenas de agentes de las fuerzas del orden resultaron heridos.Debido a los disturbios, las autoridades del Reino Unido han convocado tres veces reuniones del comité de emergencias COBRA.

