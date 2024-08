https://noticiaslatam.lat/20240822/fiscal-venezolano-reporta-27-fallecidos-durante-protestas-contra-resultado-electoral-1156976544.html

Fiscal venezolano reporta 27 fallecidos durante protestas contra resultado electoral

CARACAS (Sputnik) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el miércoles 21 de agosto que 27 personas fueron asesinadas entre el 29 y 30... 22.08.2024, Sputnik Mundo

"No solamente fueron estos 27 que mencioné asesinados, 190 heridos en un lapso de un día y medio, pero ¿saben qué? aproximadamente 100 son miembros de los cuerpos policiales y militares", indicó Saab en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. El funcionario hizo este comentario en el marco de un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, realizado en la Casa Amarilla (sede de la Cancillería) en Caracas, en presencia del ministro de Relaciones Exteriores de este país caribeño, Yván Gil. En su intervención, Saab calificó los asesinatos como "crímenes de odio", y criticó que desde el extranjero pretenden "imponer" lo que consideró como "una mentira" promovida por "influencers y youtubers". El 2 de agosto, el CNE difundió un segundo boletín electoral en el que aseguró que con el 96,87% de las actas escrutadas, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales con el 51,95% de los votos, mientras que su más cercano contendor, Edmundo González, alcanzó 43,18% de los sufragios. Ante ello, un grupo de la oposición encabezado por la dirigente de la organización política de Vente Venezuela, María Corina Machado, divulgó una base de datos en la cual González habría ganado la elección, lo que conllevó a una serie de protestas en el país. El lunes (19 de agosto), la Administración de Maduro denunció que EEUU utiliza las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para financiar acciones vinculadas a una presunta agenda de "desestabilización" en este país caribeño. Por otra parte, Maduro acusó el 15 de agosto al medio estadounidense CNN en español, a la agencia Associated Press (AP) y a Agence France-Presse (AFP) de mentir con relación a la situación en Venezuela. Asimismo, el Gobierno denunció que las plataformas digitales no solo están influyendo en la opinión pública, sino que también están siendo utilizadas como herramientas de control mental para llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela.

