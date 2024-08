https://noticiaslatam.lat/20240810/supremo-de-venezuela-declara-en-desacato-a-edmundo-gonzalez-por-inasistencia-a-la-sala-electoral-1156759956.html

Supremo de Venezuela declara en "desacato" a Edmundo González por inasistencia a la Sala Electoral

Supremo de Venezuela declara en "desacato" a Edmundo González por inasistencia a la Sala Electoral

CARACAS (Sputnik) — La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, declaró este 10 de agosto en desacato al excandidato presidencial

"Se deja constancia que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió, y, por tanto, no cumplió con la orden de citación, desacatando con su inacción el mandato de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de la República Bolivariana de Venezuela", indicó la funcionaria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez hizo este comentario en la sede del TSJ ante el cuerpo diplomático acreditado en esta nación caribeña. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela comenzó el pasado 7 de agosto con el ciclo de comparecencias de los excandidatos presidenciales para que consignen ante el órgano los documentos correspondientes de la jornada comicial. El opositor González adelantó ese mismo día que no respondería a la citación.El 5 de agosto, el TSJ inició el proceso de peritaje de las actas de las elecciones presidenciales que presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, para la investigación sobre los resultados de los comicios del 28 de julio.El 31 de julio, el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso de amparo ante el TSJ, con el fin de que el organismo dirima sobre el ataque al proceso electoral, tras considerar que "busca impulsar un golpe de Estado" en el país.El Consejo Nacional Electoral informó que con el 96,87% de las actas escrutadas, se ratificó el triunfo de Maduro con el 51,95%, frente a González con el 43,18%. De acuerdo con el organismo, los comicios alcanzaron una participación de 12.386.669 electores, equivalente al 59,97% de los votantes. De igual manera, contabilizó un total de 12.335.884 de votos válidos en las elecciones del 28 de julio.

