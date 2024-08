https://noticiaslatam.lat/20240822/entre-criticas-y-muestras-de-apoyo-el-presidente-luis-arce-intenta-concretar-el-referendum-1156978187.html

Entre críticas y muestras de apoyo, el presidente Luis Arce intenta concretar el referéndum

El mandatario boliviano entregó al Tribunal Supremo Electoral las cuatro cuestiones para el referéndum que programa realizar el próximo 1° de diciembre

El presidente Luis Arce presentó las cuatro preguntas para el referéndum a realizarse el próximo 1 de diciembre, el mismo día de las elecciones judiciales. Pero el camino para concretar la consulta popular no sería tan sencillo. Una de las cuestiones, referida a la cantidad de mandatos presidenciales discontinuos que un ciudadano puede tener, implicaría modificar la Constitución.Varios legisladores, incluso sus aliados, aseguraron que el texto de la Constitución no puede cambiarse por un decreto, pues es necesario contar con dos tercios de votos de apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hay mucho tiempo para debatir, ya que el 1 de septiembre deben aprobarse las preguntas del referéndum para cumplir con las fechas electorales.El presidente detalló todo el proceso a través de su cuenta de X, mientras que el exmandatario Evo Morales usó la misma red social para manifestar que este referéndum tiene por finalidad "proscribirlo" y acusó a Arce de "traidor" al movimiento popular.Otros líderes de la oposición, como el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también expresaron su disconformidad en redes sociales al considerar que el referéndum no es necesario, ya que existirían otras herramientas legales para dirimir las cuestiones planteadas.La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió ante la prensa en La Paz a estas y otras acusaciones del arco opositor: "El 6 de Agosto el presidente hizo esta propuesta al país. No para transferir responsabilidades, como muchos han señalado, quienes se oponen a todas las propuestas que realiza el Gobierno". Además comentó que la propuesta de referéndum "busca la participación activa de la gente y de nuestra población en temas estructurales. La gente tiene que participar".El referéndum de 2016Sputnik consultó al analista Emilio Rodas, quien se desempeñó en cargos ministeriales durante los gobiernos de Evo Morales y de Luis Arce. Sobre los límites de reelecciones continuas, recordó que en 2016 el expresidente Morales había realizado un referéndum para validar una tercera postulación a la presidencia. En esa ocasión triunfó el No."El artículo referido a la reelección ya fue puesto en consideración en 2016, cuando se consultó y hubo un pronunciamiento del público en rechazo a la modificación de este artículo", dijo Rodas.En este sentido, consideró que "ha habido una interpretación rebuscada en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a partir de una opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero por otra pregunta, referida a la reelección continua indefinida".Evaluó que el TCP generó "todo este membrillo jurídico que ahora el presidente quiere zanjar con una pregunta sobre un tema en el cual no hay ningún tipo de error en la redacción que tiene en la Constitución. No se justifica la consulta".Preguntas cuestionadasEl expresidente Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), indicó que las preguntas referidas a los combustibles tienen una redacción "engañosa", pero de todos modos la población va a elegir continuar con la política de subsidios.Por su parte, Rodas opinó: "Si el público decide que los subsidios deben mantenerse, entonces ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a vender la mitad del país para mantener la subvención?". Según el Gobierno nacional, la venta de combustibles subvencionados le cuesta al Estado más de 1.000 millones de dólares al año.Las preguntas dos y tres, que refieren a la política sobre los carburantes, son idénticas en su redacción. Salvo que una habla de subvención a la "gasolina especial" y la otra del "diésel".La cuarta pregunta refiere a la cantidad de asientos que debería tener la Asamblea Legislativa. Rodas explicó que en las próximas semanas se difundirán los datos definitivos del censo realizado en marzo pasado. Posiblemente, por la redistribución de habitantes algunos departamentos perderían o ganarían legisladores.Pero aquellas regiones que pierdan legisladores probablemente iniciarán protestas. Para evitar este conflicto el presidente incluyó esta pregunta."Hay criterios en la conformación de las dos cámaras. La de senadores representa la territorialidad de manera igualitaria: cada departamento, con poca o mucha población, tiene por igual cuatro senadores. Para conformar la Cámara de Diputados se distribuyen escaños en función de la población", comentó Rodas, exviceministro de Régimen Interior de los dos gobiernos.Pero "incrementar los miembros del Parlamento es poco serio, porque de aquí en adelante en cada censo que haya se va a aumentar el número de parlamentarios para que ningún departamento pierda representantes", reflexionó el analista.Y sostuvo que "se deben tomar decisiones políticas con base a lo que manda la Constitución. Las cuatro preguntas no tienen justificación".72 horas para el TSETahuichi Tahuichi Quispe, vocal del TSE, afirmó que dentro de tres días emitirá su informe sobre las preguntas presentadas por Arce. Indicó que allí se determinará si las cuatro cuestiones planteadas cumplen los requisitos de claridad, imparcialidad y precisión, según un artículo del diario cochabambino Los Tiempos.Cuando el Gobierno reciba este informe, deberá consultar al TCP si las preguntas se apegan al texto de la Constitución.Si este tribunal declara la constitucionalidad de las preguntas, el presidente podrá emitir el decreto de convocatoria a referéndum, según Tahuichi.

