Sheinbaum designa a Martí Batres como próximo director del ISSSTE, clave en el sistema de salud

"Le he pedido, y ha aceptado un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE, y le he pedido que me ayude con las tareas del FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), que tiene que ver con el sistema" de salud para los funcionarios, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa.Actualmente, Batres se desempeña como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, puesto que detenta desde 2023 tras la salida de Sheinbaum del cargo, debido a que inició los trámites para postularse en las elecciones presidenciales del 2 de junio de este año. El 5 de octubre dejará el cargo, ya que Clara Brugada tomará posesión como la nueva gobernante de la capital mexicana.El futuro director del ISSSTE trabajará, junto con el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el nuevo secretario de Salud, David Kershenobich, y el líder de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, para mejorar el sistema de salud mexicano.Hasta la fecha, mandataria electa mexicana ha nombrado a más de una docena de funcionarios que encabezarán las dependencias federales en su Gobierno. El último anuncio que había realizado la mandataria electa de México fue el de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien será la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.En su equipo hay personalidades que formaron parte de su equipo durante su período a cargo de la Ciudad de México, así como algunos secretarios que están en el gabinete del aún presidente mexicano.

