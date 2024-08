Tatiana Clouthier será la próxima titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

https://noticiaslatam.lat/20240820/tatiana-clouthier-sera-la-proxima-titular-del-instituto-de-los-mexicanos-en-el-exterior-1156942056.html

"Tatiana decidió quedarse en Nuevo León [norte del territorio mexicano] y me dijo 'eso es lo que a mí me gustaría [desempeñar]' y nos va a ayudar mucho. La idea es que Juan Ramón de la Fuente [próximo canciller] atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente en EEUU y Canadá", detalló Sheinbaum en conferencia de prensa.El nombramiento de Clouthier es relevante, entre varias razones, porque de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los migrantes mexicanos aportan, al menos, 324.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, esto a través de sus impuestos. Clouthier es una de las figuras más reconocidas en la política nacional mexicana por su papel durante la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. De 2021 a 2022 fue secretaria de Economía.Su renuncia al cargo se dio en medio de las consultas devenidas tras la queja interpuesta por EEUU por las medidas adoptadas en materia de energía en México, que en el vecino país del norte se consideraron violatorias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)."La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues en el público y en la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores (...), [pero] mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada", expresó en una carta enviada al presidente López Obrador.Clouthier Carrillo nació el 12 de agosto de 1964 en Culiacán, Sinaloa, en el seno de una familia vinculada a la política mexicana. Su padre, Manuel 'Maquio' Clouthier, fue una de las figuras más destacadas en la historia del Partido Acción Nacional (PAN), opositor al Gobierno actual.Cuenta con una licenciatura en Lengua Inglesa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, tiene un diplomado en Cultura de la Legalidad por la Universidad George Washington, uno en Gobernanza y otro en Perspectivas Económicas y Políticas para México, ambos de la Universidad de Harvard.Además de su carrera política, la próxima integrante del Gobierno de Sheinbaum también ha fungido como docente, traductora y socia de la compañía de traducciones Expressa. Es socia de una empresa inmobiliaria, de acuerdo con la información de la Secretaría de Economía.Su carrera política inició en el año 2000 al ser parte de las organizadoras de la marcha mundial de mujeres y, tres años después, al sumarse como diputada federal plurinominal del PAN, partido al que renunció en 2005 por diferencias con el entonces dirigente, Manuel Espino, y tras haber fungido como coordinadora en elecciones locales y federales, observadora electoral y consejera estatal en Nuevo León.

