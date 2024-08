https://noticiaslatam.lat/20240821/luis-arce-presenta-preguntas-del-referendo-1156968129.html

Luis Arce presenta la lista de preguntas para el referendo

Luis Arce presenta la lista de preguntas para el referendo

Sputnik Mundo

SANTA CRUZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó que tiene lista las cuatro preguntas que se pretende consultar en diciembre sobre la... 21.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-21T17:11+0000

2024-08-21T17:11+0000

2024-08-21T17:30+0000

américa latina

bolivia

luis arce

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/02/1148668864_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_21ec5e42239d22e9e3797690b4dd0c3f.jpg

"Cumpliendo nuestro compromiso con la patria, con el pueblo boliviano y con la democracia, enviamos al Tribunal Supremo Electoral [TSE] las preguntas para el referendo que nos permitirá decidir a las y los bolivianos, en unidad y por las vías democráticas, el futuro de la subvención de los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección discontinua del presidente", explicó Arce, en un comunicado oficial.El mandatario argumentó que es momento de tomar una decisión consensuada sobre estos temas fundamentales para el país, debido a que, si no son atendidos, pueden generar conflictos o ser politizados.En la actualidad, Bolivia importa el 56% de gasolina y el 86% de diésel para el consumo interno, con un alto subsidio estatal. Arce propuso consultar también a la población sobre la reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado, debido a la polémica reelección del expresidente Evo Morales en 2019, después de ser electo para un primer mandato en 2006. Arce plantea modificar Constitución para reelección presidencial y modificar escañosEl presidente de Bolivia también planteó modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para limitar o no la reelección presidencial discontinua y ampliar los 130 escaños en la Cámara de Diputados, de acuerdo con resultados del último Censo de Población."¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?", indica la pregunta enviada por Arce al Tribunal Supremo Electoral (TSE).La segunda consulta está referida a la ampliación o no de escaños parlamentarios en la Cámara de Diputados, en base a los resultados del último Censo de Población, cuyos resultados se conocerán el próximo 30 de agosto."¿Está usted de acuerdo con modificar el artículo 146 numeral I de la CPE para incrementar el número de 130 diputados para que ningún departamento pierda su representación y que los departamentos con mayor población reciban un mayor número de diputados, en función al resultado del Censo de Población y Vivienda 2024?", señala la consulta.La realización del referendo está prevista para el 1 de agosto, el mismo día de las elecciones judiciales para elegir 52 magistrados de las altas cortes

https://noticiaslatam.lat/20240821/bolivia-oportunidades-y-retos-en-su-relacion-con-el-sur-global-1156948312.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

bolivia, luis arce