Tribunal ruso ratifica sentencia de 4 años de cárcel contra soldado de EEUU condenado por robo

Tribunal ruso ratifica sentencia de 4 años de cárcel contra soldado de EEUU condenado por robo

VLADIVOSTOK (Sputnik) — El Tribunal Regional de Primorski rechazó el recurso de la defensa contra la sentencia al soldado estadounidense Gordon Black...

La abogada de Black, Inna Kirichenko, declaró en la audiencia judicial que la defensa no está de acuerdo con el veredicto, lo considera ilegal e injusto y pide que la causa penal de Black sea enviada a un nuevo juicio. Según la defensa, el tribunal de primera instancia dictó veredicto sin basarse en los materiales del caso, ignoró una serie de pruebas que confirmaban la inocencia de Black e interpretó incorrectamente sus acciones hacia la víctima. La representante de la fiscalía, Anastasia Yaroshenko, afirmó a su vez que el veredicto del tribunal de primera instancia fue justo y basado en los materiales del caso, mientras la evaluación del tribunal de las acciones de Black fue correcta y no hay motivos para mitigar el castigo. También pidió que se de1e sin cambios el veredicto del tribunal y se desestime el recurso. El sargento Gordon Black, nacido en 1989, fue detenido a principios de mayo en la ciudad de Vladivostok, a donde llegó para visitar a su novia rusa. Durante su estancia en Vladivostok, la pareja se peleó y Black se fue de la casa de su novia. Tras su partida, la mujer se percató del hurto de 10.000 rublos (unos 110 dólares) de su billetera y presentó una denuncia a la policía. Durante la pelea, según la Fiscalía, Black agarró a su novia por el cuello con fuerza, "lo que ella percibió como una amenaza real a su vida". El dinero que se llevó de su billetera lo gastó en sus propias necesidades, particularmente para pagar por la habitación del hotel donde fue detenido. Una fuente familiarizada con el caso dijo a Sputnik que el soldado estadounidense no se declaró culpable de los delitos que se le imputaban, aunque admitió haber cogido el dinero.

