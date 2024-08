https://noticiaslatam.lat/20240819/paises-del-apec-aprueban-acuerdo-contra-la-perdida-y-el-desperdicio-de-alimentos-1156913910.html

Países del APEC aprueban acuerdo contra la pérdida y el desperdicio de alimentos

Países del APEC aprueban acuerdo contra la pérdida y el desperdicio de alimentos

Los responsables de la seguridad alimentaria de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), reunidos en la ciudad peruana de...

La Declaración de Trujillo ("Principios de Trujillo para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos") marca las directrices para abordar el problema y define una serie de principios clave como fortalecimiento de los marcos institucionales, fomento de asociaciones público-privadas, impulso a la investigación, innovación y digitalización, promoción de la concienciación y la educación, mejora en la recopilación de datos y gestión del conocimiento, creación de un entorno favorable para la inversión en infraestructura física y promoción del rescate y donación de alimentos. Los ministros asistentes a la reunión reconocieron además "el papel crucial de la acuicultura y la pesca en el crecimiento económico sostenible y en la seguridad alimentaria global".Por otra parte, reafirmaron "el compromiso con la implementación de las hojas de ruta de APEC sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y la gestión de los residuos marinos". La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que unos 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, o un tercio de la producción global, se pierden o desperdician cada año a lo largo de la cadena de suministro mientras más de 3.000 millones de personas no tienen acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para mantener una dieta saludable.

