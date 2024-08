https://noticiaslatam.lat/20240814/no-tuve-nada-que-ver-piloto-mencionado-en-detencion-del-mayo-zambada-pide-a-amlo-aclarar-caso-1156813680.html

"No tuve nada que ver": piloto mencionado en detención del 'Mayo' Zambada pide a AMLO aclarar caso

"No tuve nada que ver": piloto mencionado en detención del 'Mayo' Zambada pide a AMLO aclarar caso

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El piloto estadounidense Larry Curtis Parker pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo exonere en forma...

"Le pediría al presidente que limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve nada que ver con el incidente. Amo al pueblo mexicano y al gran estado de Sonora", dijo el piloto en un cuestionario escrito respondido al noticiario mexicano Radio Fórmula. El 26 de julio, un día después de la detención de Zambada en un aeródromo del estado de Nuevo México, cerca de la ciudad texana de El Paso, sur de EEUU, el nombre del piloto fue mencionado por la titular federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Curtis, quien vive en Nuevo México, afirma que suele viajar en su avioneta a practicar la cacería en el norte de México y que su viaje mencionado en las pesquisas fue como el de cualquier otro día normal. La jefa del gabinete de Seguridad federal dijo en conferencia de prensa conjunta con López Obrador que según la primera versión oficial el vuelo salió de Hermosillo, capital del estado de Sonora (noroeste). "El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva. Y el gestor, en compañía del piloto, de Larry Curtis Parker, presentó también su pasaporte; el nombre está arriba", explicó la funcionaria en aquella ocasión. Sin embargo, México solicitó después a Washington más información de ese vuelo, sin aclarar el rol del piloto estadounidense mencionado por su nombre. Piezas de la investigaciónEl embajador de EEUU en México, Ken Salazar, reveló el 9 de agosto pasado que la aeronave despegó de Sinaloa, mientras que el testimonio de Zambada precisa que partió de los alrededores de Culiacán, capital de la misma entidad. En un testimonio publicado el sábado pasado por su abogado, "El Mayo" denunció que fue engañado, golpeado y secuestrado por el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para llevarlo a la fuerza a EEUU en un avión de hélice. El Gobierno de México afirma que según los trámites migratorios el monomotor despegó de Hermosillo, Sonora, hacia el Aeropuerto de Santa Teresa, cerca de El Paso, pilotado por Curtis Parker con licencia 4119127 y pasaporte número 6567622628. El piloto relata que se enteró de esa versión en redes sociales y pensó que era una broma. Las autoridades migratorias mexicanas revelaron el viernes 25 de julio el plan de vuelo de una avioneta Cessna 205, matrícula 8454-Z, que salió de Hermosillo hacia Nuevo México, pilotado por Curtis Parker. El piloto dijo después al periódico Reforma que vive en Nuevo México, que suele viajar a cazar en el país latinoamericano y que se deslindaba del viaje que involucra a los narcotraficantes. El avión en el que llegaron los dos capos y un piloto no es un Cessna, sino un Beechcraft King Air, también de una hélice, según reportes de la prensa mexicana que publicó vídeos con imágenes de la llegada y el lugar de detención de los narcotraficantes en una pequeña pista rural. El piloto dijo que recibe atención de diversas instancias del Gobierno de EEUU, aunque no tiene previsto emprender acciones legales. "Supuse que la investigación demostraría que no tuve absolutamente nada que ver con el incidente", agregó. López Obrador mencionó el 9 de agosto que algunas interrogantes no han sido aclaradas sobre el viaje del pequeño avión monomotor procedente de México. López Obrador mencionó después que las autoridades de su país sólo saben de "un avión clonado, que no salió de Hermosillo", y que la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde.

