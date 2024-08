https://noticiaslatam.lat/20240816/policia-de-colombia-frustra-atentado-con-explosivos-contra-la-suprema-corte-de-justicia-1156873782.html

Policía de Colombia frustra atentado con explosivos contra la Suprema Corte de Justicia

BOGOTÁ (Sputnik) — La Policía Nacional de Colombia evitó un atentado con explosivos contra el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, informó la... 16.08.2024, Sputnik Mundo

El plan de atentar contra el Palacio de Justicia se descubrió luego de que autoridades allanaran el 15 de agosto una casa en el sur de la capital del país y encontraran explosivos y una maqueta del edificio, agrega el texto.Estos hallazgos llevaron a la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario, presidido por el jefe de Estado, Gustavo Petro, quien ordenó incrementar las medidas de protección no solo en el Palacio de Justicia, sino también en otras sedes judiciales del país."Estas decisiones se han tomado en coordinación con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia [Jerson Chaverra], quienes, junto a sus equipos, están supervisando la implementación efectiva de estas medidas", informó Presidencia.Chaverra se refirió al plan y confirmó que ya se reunieron con la Policía para reforzar la seguridad del edificio de las altas cortes.En rueda de prensa, el funcionario explicó que, aunque no tiene detalles específicos sobre un grupo en particular relacionado con el plan, la realidad del hallazgo en el allanamiento justifica las medidas de seguridad adicionales.La Fiscalía General de la Nación también ha iniciado una investigación sobre los hechos.La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en coordinación con la Policía, ha avanzado en la indagación que llevó al descubrimiento del presunto plan para atentar contra la sede de las altas cortes.

