Gustavo Petro revela que propuso una reforma económica al ELN

Esta propuesta ya había sido mencionada anteriormente por los negociadores del Gobierno, Vera Grabe e Iván Cepeda, sin embargo, no se habían revelado detalles sobre su contenido. "Es una propuesta que busca avanzar e impulsar los diálogos. Esperamos que el ELN responda a esta contrapropuesta, y en su momento, el presidente Petro decidirá si se hace pública. Queremos mostrar que los diálogos con el ELN no están en una fase inerte ni en un punto muerto", indicó el senador Cepeda. El presidente Petro no detalló en qué consiste la reforma económica que propuso al ELN ni cómo se discutiría con el empresariado del país o con el movimiento social de Colombia. El ELN rechazó esta propuesta a través de un comunicado publicado la noche del miércoles, en el que acusaron al Gobierno de incumplir lo acordado en la mesa de negociación."Lo que el ELN necesita saber es si el Gobierno va a cumplir lo que firmó, no que hablemos de otras cosas. Todo cuanto se hable seguirá en el curso tradicional de los incumplimientos", señaló el grupo.El Gobierno y el ELN se encuentran en una mesa de negociación que debería haber comenzado su séptimo ciclo de conversaciones, pero el grupo armado ha mantenido las negociaciones congeladas desde mayo.Estas conversaciones forman parte del proyecto del Gobierno de Gustavo Petro, denominado Paz Total, que busca llegar a acuerdos con grupos armados, bandas criminales y narcotraficantes.

