Occidente vende un cuento inverosímil sobre el Nord Stream a una opinión pública inquieta

Occidente vende un cuento inverosímil sobre el Nord Stream a una opinión pública inquieta

Dos tercios de los ciudadanos de la UE siguen preocupados por la falta de claridad en torno a la explosión del gasoducto Nord Stream en 2022, según una encuesta realizada en mayo por el proyecto húngaro Szazadveg. La cifra alcanza el 71% en Alemania e Italia, el 72% en Portugal y hasta el 75% en Grecia.En este contexto, las autoridades alemanas revelaron un sorprendente avance en el caso, afirmando que un instructor de buceo ucraniano conocido como "Volodímir Zhuravliov" es el responsable del sabotaje del gaseoducto.A su vez, el presentador y periodista estadounidense Ted Rall también puso en duda la afirmación alemana de que un buzo aficionado pudiera haber sido el responsable del sabotaje del gasoducto, señalando la dificultad de la operación.Rall recordó que la explosión tuvo lugar a una profundidad de 80 metros, mientras que el límite de profundidad para buceadores no especializados es de 40 metros. Según el presentador, al público le dicen que "no se trata de [buzos] especializados", pero "uno tiene que bajar 80 metros". El periodista comparó las condiciones con las del mar Caribe, donde "hace mucho frío a 80 metros, pero esto es el mar Báltico, así que hace mucho más frío"."Luego hay que localizar esa tubería. Tienes que romper su cubierta exterior. Tienes que colocar una bomba. Y tienes que escapar de ella antes de que explote y te mate a ti y a tu buque de recreo alquilado (...) Esto no solo no es cierto, esto no puede ser cierto. Al menos no según las leyes de la física que existen en nuestro planeta. Entonces, ¿por qué son tan vagos con su leyenda?", enfatizó.Criticando la inverosimilitud de esta hipótesis y las numerosas incongruencias de la versión alemana, Malic explicó que en Occidente "cuentan con el hecho de que la mayoría de la gente es idiota". Malic especuló también que culpar a un buceador ucraniano podría servir para desacreditar aún más a Volodímir Zelenski, "cuya legitimidad expiró en mayo [de 2024]", tras el fin de su anterior mandato como presidente.Resumiendo, el periodista serbio-estadounidense destacó que "hasta ahora nadie refutó" a las revelaciones de Seymour Hersh del año 2023, que "señalan de forma bastante concluyente a los estadounidenses o a los británicos" como los responsables de este ataque. "Él [Hersh] declara que [fueron] los estadounidenses. Otros recopilaron sus informaciones y responsabilizaron a los británicos. Pero definitivamente no fueron los rusos volando su propio gasoducto", concluyó.

