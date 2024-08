https://noticiaslatam.lat/20240816/decenas-de-colonos-israelies-atacan-con-bombas-incendiarias-una-aldea-en-cisjordania-1156865033.html

Decenas de colonos israelíes atacan una aldea en Cisjordania

MOSCÚ (Sputnik) — Decenas de colonos israelíes atacaron este 15 de agosto por la noche una aldea palestina el oeste de Nablus, en Cisjordania, incendiaron...

Pocos minutos después de conocer los sucesos, militares y agentes de seguridad israelíes llegaron al lugar para dispersar la multitud, realizaron disparos al aire y expulsaron a los colonos de la aldea. Las fuerzas de seguridad arrestaron a un ciudadano israelí y lo entregaron a la policía, para que se ocupe del caso. Según el diario The Times of Israel, los radicales prendieron fuego al menos cuatro casas y seis vehículos. El Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala sostiene que "las balas de los colonos" mataron a un joven de 23 años y dejaron gravemente herido a otro civil palestino. Por su parte, fuentes de seguridad israelíes afirman que no está claro quién ha disparado a los palestinos. Un tuit publicado por el Ejército dice que "se examinó el informe sobre un palestino muerto durante el incidente" y que las FDI, el Shin Bet [Servico de Seguridad General] y la Policía de Israel abrieron una investigación conjunta".

