Hamás asegura que el número de muertos en Gaza superó los 40.000 desde que comenzó la guerra

TEL AVIV (Sputnik) — Al menos 40.000 palestinos, de los cuales casi el 70% son mujeres y niños, han muerto en la Franja de Gaza desde que comenzó la guerra... 15.08.2024, Sputnik Mundo

Se espera que el número de muertos aumente todavía más, ya que miles de palestinos siguen desaparecidos, ya sea porque yacen cubiertos por los escombros o enterrados sin la documentación adecuada, o no han sido registrados en un hospital. El comunicado de Hamás detalla que entre los muertos hay aproximadamente 11.100 mujeres y unos 16.500 niños y adolescentes, incluidos 36 que murieron por falta de alimentos y medicinas. En el listado se menciona también a 855 miembros del personal médico y 79 paramédicos muertos, así como a 168 periodistas y blogueros que fueron asesinados mientras informaban desde el enclave palestino. Según el mismo documento, los servicios de salvamento recuperaron 520 cuerpos de fosas comunes, que llevaron a hospitales para su identificación. Los palestinos de la Franja de Gaza nunca habían sufrido un número tan elevado de bajas en ningún conflicto con Israel, incluida la guerra de 1948, que los israelíes llaman de independencia, y los palestinos nakba, que significa, "catástrofe". El sistema sanitario de Gaza también está gravemente maltrecho. Aproximadamente 12.000 heridos necesitan ser evacuados urgentemente para recibir tratamiento adecuado en hospitales en el extranjero y unos 10.000 pacientes oncológicos —que recibían atención médica en Gaza, Cisjordania o Israel antes de la guerra— se encuentran sin asistencia médica. Además, Hamás indica que hay unos 3.000 pacientes que sufren diversas enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico regular, y unas 60.000 mujeres embarazadas. Conforme con el Ministerio, al menos el 80% de los habitantes de Gaza han sido desplazados de sus hogares. Unas 150.000 casas han sido destruidas y 80.000 han sufrido graves daños y son inhabitables. Unas 200.000 casas han sufrido daños parciales y necesitan reparaciones. De acuerdo con la respuesta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al último comunicado de Hamás, "confiar en el número general de muertos que Hamás publica a través de las oficinas de salud e información bajo su control, sin cuestionar y criticar la fiabilidad de las cifras, es un error". "Los datos no distinguen entre terroristas y civiles, no hay detalles sobre el número de personas que murieron como resultado directo de los disparos de grupos terroristas en Gaza [incluidos muchos lanzamientos fallidos de cohetes que fueron disparados contra Israel y cayeron en Gaza], o por otras razones no relacionadas con las actividades de las FDI, e incluyen muchas distorsiones, como documentos de identidad inexistentes, muertes duplicadas, confianza en fuentes no verificables y más", continuaba el texto de la portavocía militar. Según la información de las FDI, muchas de las muertes enumeradas son de terroristas. "En mayo, la ONU también reconoció que las cifras de muertes verificadas son significativamente inferiores a las publicadas por las autoridades de Hamás", agrega el comunicado israelí. Israel insiste en que desde el comienzo de la guerra las tropas han estado tomando diversas medidas para evitar dañar las vidas de los civiles y asegura que actúan de acuerdo con el derecho internacional.

