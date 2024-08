https://noticiaslatam.lat/20240816/alto-representante-de-la-ue-condena-la-violencia-de-colonos-israelies-en-cisjordania-1156869580.html

Alto representante de la UE condena la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

Alto representante de la UE condena la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

MOSCÚ (Sputnik) — El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, censuró en términos inequívocos el ataque de colonos israelíes a una aldea... 16.08.2024

El jefe de la diplomacia comunitaria reafirmó la intención de "presentar una propuesta de sanciones de la UE contra aquellos que facilitan la violencia de colonos, incluidos algunos miembros del Gobierno israelí". Posteriormente, el ataque también fue condenado por los titulares de Asuntos Exteriores del Reino Unido y Francia, David Lammy y Stéphane Séjourné, respectivamente.Séjourné, por su parte, también criticó las actividades israelíes.Hacia las 20:00 (GMT+3) del 15 de agosto, decenas de colonos israelíes, algunos encapuchados, irrumpieron en la aldea de Jit en Cisjordania, prendieron fuego a vehículos y edificios, arrojaron piedras y lanzaron cócteles molotov. Militares y agentes de seguridad israelíes enviados al lugar realizaron disparos al aire para dispersar la multitud y expulsar a los colonos de la aldea. Un ciudadano israelí fue detenido en relación con los hechos y entregado a la policía. Según el diario The Times of Israel, los radicales prendieron fuego al menos cuatro casas y seis vehículos. El Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala sostiene que "las balas de los colonos" mataron a un joven de 23 años y dejaron gravemente herido a otro civil palestino. Por su parte, fuentes de seguridad israelíes afirman que no está claro quién ha disparado a los palestinos. Las FDI, el Servicio de Seguridad General (Shin Bet) y la Policía de Israel abrieron una investigación conjunta.

