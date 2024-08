https://noticiaslatam.lat/20240814/tontos-necesarios-israel-trata-a-eeuu-con-solo-un-poco-menos-de-desprecio-que-a-los-palestinos-1156822709.html

"Tontos necesarios": Israel trata a EEUU con "solo un poco menos de desprecio" que a los palestinos

14.08.2024

2024-08-14T15:31+0000

2024-08-14T15:31+0000

2024-08-14T15:31+0000

"Israel ha cruzado todas las líneas rojas. (...) Le dice al mundo que matará a cualquiera y a cualquier número de personas, en cualquier lugar y en cualquier momento que elija, y que le importa un bledo lo que piense el mundo de ello", escribe Dr. Jim Kavanagh en un reciente artículo publicado en el portal The Polemicist.El investigador subraya que el país judío "actúa con total desprecio por el derecho internacional, las convenciones y la moral común", en relación con los pueblos y naciones que considera sus adversarios y de los países de cuyo apoyo depende.Kavanagh sostiene que "Israel trata a EEUU con solo un poco menos de desprecio" que a los palestinos, destacando la capacidad del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para manipular a EEUU en su beneficio. "Simplemente, [Israel] tiene que mantener a los estadounidenses cerca porque los estadounidenses son sus mecenas. (...) EEUU es el patrón indispensable de Israel. (...) Y somos completamente cómplices de ello", continúa.En cuanto a las tensiones entre Israel e Irán, el analista confía en que cualquier ataque iraní que perjudique a Israel sería respondido con un ataque total por parte de Israel y EEUU, en el que el Estado judío utilizaría armas nucleares."Israel está convencido de que el apoyo estadounidense y sus propias armas nucleares garantizarán la derrota de Irán", señala. El representador Wilmer Leon, a su vez, subraya que el pueblo estadounidense no está a favor del constante apoyo de Washington a Israel."La gente está viendo lo que es el sionismo y realmente no quieren ir a la guerra por él", continúa, señalando la amplia evidencia de aparentes crímenes de guerra israelíes. "[Los estadounidenses] estaban cansados de las guerras eternas de todos modos. Todo el mundo sabía que todo esto que [EEUU] hicimos con Libia, Irak y Siria eran tonterías. No había nada democrático en ello. Y de hecho, eran guerras por Israel, y eran guerras para sacar a esos Estados, a esos Estados árabes, del Eje de la Resistencia, y lo consiguieron. No fueron errores ni meteduras de pata. [EEUU] tenía un objetivo y lo alcanzó", resume.

