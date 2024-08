https://noticiaslatam.lat/20240814/fitch-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-israel-porque-la-guerra-de-gaza-podria-durar-hasta-2025-1156821221.html

Fitch rebaja la calificación crediticia de Israel porque la guerra de Gaza podría durar hasta 2025

14.08.2024

De tal modo, la empresa expresó la opinión de que el conflicto de Gaza "podría prolongarse hasta 2025" y citó "los riesgos de que se extienda a otros frentes".La agencia mencionó el déficit presupuestario previsto para Israel, del 7,8% del PIB en 2024, e indicó que la deuda estatal "se mantendrá por encima del 70% del PIB a medio plazo".Entre los factores más importantes se encuentran el aumento de los riesgos geopolíticos en medio de las operaciones militares en curso, por ejemplo, el crecimiento del gasto militar, la destrucción de infraestructuras y un mayor daño a la actividad económica y la inversión.En febrero, Moody's Ratings rebajó por primera vez la calificación soberana de Israel. En aquel momento, recortó su calificación crediticia un escalón, hasta A2, con perspectiva negativa. En respuesta, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró que este índice de Israel "volverá a subir en el momento en que ganáramos la guerra, y ganaremos la guerra".En el último trimestre de 2023, la economía israelí estaba en declive debido a la guerra en Gaza. El producto interior bruto se contrajo casi un 20%, el consumo cayó un 27% y la inversión un 70%. Las exportaciones de bienes y servicios de Israel se redujeron un 18%, según datos de la cadena CBS.Las exportaciones siguieron cayendo a principios de 2024. En términos de crecimiento per cápita, el PIB cayó en el primer trimestre de 2024 en torno a un 3% en comparación con el primer trimestre de 2023.Sin embargo, Israel sigue librando una guerra en la Franja de Gaza que causó decenas de miles de muertos desde octubre de 2023. Los asesinatos del dirigente político de Hamás, Ismaíl Haniyá, y del comandante de Hizbulá, Fuad Shukr, avivieron aún más las tensiones — Hamás e Irán culpan a Israel de los asesinatos y prometen tomar represalias.A su vez, Estados Unidos, aliado de Israel, no solo no consiguió apagar las llamas, sino que abasteció aún más a Oriente Medio de mortíferos equipos militares.El movimiento palestino Hamás rechazó una invitación de Estados Unidos, Catar y Egipto para participar en una última ronda de conversaciones con Israel sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza, prevista para el 15 de agosto. Entre los motivos de su decisión, las nuevas condiciones presentadas recientemente por Netanyahu el asesinato de Haniyá y los últimos ataques de Israel contra la Franja de Gaza.

