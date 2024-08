https://noticiaslatam.lat/20240814/puede-que-no-haya-para-todos-el-rechazo-a-la-madera-rusa-causa-escasez-y-bancarrotas-en-finlandia-1156804869.html

"Puede que no haya para todos:" el rechazo a la madera rusa causa escasez y bancarrotas en Finlandia

"Puede que no haya para todos:" el rechazo a la madera rusa causa escasez y bancarrotas en Finlandia

14.08.2024

Ni siquiera la tala de sus propios bosques y suministros de otros países pudieron mejorar la situación en el sector después de que Helsinki dejara de importar la madera rusa. El precio de ese material alcanzó su nivel más alto en 15 años y la producción de madera aserrada cayó de 12 millones de metros cúbicos a 10.Los expertos prevén una grave escasez. Así, según el analista de la Universidad de Finlandia Oriental, Jakob Donner-Amnell, "puede que no haya madera suficiente para todos" en ese país, a pesar de que el 77% de su territorio ocupen los bosques. De acuerdo con la profesora, la situación empeora por el hecho de que las empresas finlandesas se están pasando a fuentes de energía alternativas, lo que "se aparta de los objetivos de la silvicultura". Además, continuó, los finlandeses se ven obligados a utilizar la madera no solo para la silvicultura, sino también para la calefacción, en forma de astillas o pellets. Como consecuencia, la industria está en crisis, y las plantas de procesamiento de madera se están cerrando. Por ejemplo, en otoño de 2023, la fábrica de celulosa Sunila en la ciudad de Kotka se declaró no rentable, según su propietario, la sueco-finesa Stora Enso. Otra compañía del sector, Metsä Fiber, tuvo que despedir al personal de una fábrica en la frontera rusa dadas las pérdidas de 70 millones de dólares en el primer semestre de 2024, "adaptando la producción a los bajos suministros".Moscú, por su parte, ha descubierto nuevos mercados, aumentando considerablemente las exportaciones a otros países, informó a Sputnik el profesor asociado de la Universidad Financiera, dependiente del Gobierno ruso, Piotr Scherbachenko.En particular, China compró 14 millones de metros cúbicos de madera en 2023, Uzbekistán adquirió dos millones, y Kazajistán importó 1,1 millones de metros cúbicos. Entre otros compradores de la madera rusa se destacan Turquía, Kirguistán, Corea del Sur, Egipto, los Emirates Árabes Unidos, el Líbano, Irán, Irak, Siria, Israel y Afganistán.La Unión Europea incluyó un embargo de madera y productos derivados en el 5.º paquete de medidas sancionadoras antirrusas adoptado en 2022. Antes del inicio de su operación militar en Ucrania, Moscú era el segundo mayor proveedor de madera de la UE después de China.Según la base de datos Castellum.AI, para el 2 de agosto de 2024, se activaron ya más de 19.500 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo del conflicto ucraniano en 2022.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al imponer sanciones económicas a Moscú. En palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, Europa esperaba que Rusia colapse, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.El mandatario ruso destacó que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.En los propios países occidentales también reconocieron que, pese a todas las medidas sancionadoras, la economía rusa avanzaba cinco veces más que en algunos Estados europeos.

finlandia

