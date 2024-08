https://noticiaslatam.lat/20240812/fiscalia-mexicana-solicita-informacion-al-gobernador-de-sinaloa-por-caso-de-mayo-zambada-1156781805.html

Fiscalía mexicana solicita información al gobernador de Sinaloa por caso de 'Mayo' Zambada

"La representación de la FGR en ese Estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente", destacó en un boletín de prensa publicado el 11 de agosto de 2024.Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que Rocha Moya pidió que el Gobierno federal se encargara de revisar estas pesquisas.Asimismo, el mandatario mexicano destacó que Rocha Moya le solicitó su opinión sobre pedir que la FGR nacional tomara el caso."Fue un acto de congruencia, de valor civil; es su responsabilidad. El día que sale la carta, él me dijo (...) que iba a dar a conocer su versión, pero me pidió mi punto de vista. [El gobernador sinaloense] estaba consciente que no era solo involucrarlo a él, sino al titular del Ejecutivo y [abriría la puerta] a seguir con la campaña [virtual de la oposición] de #Narcopresidente", agregó.Posteriormente, López Obrador pidió a la Fiscalía mexicana, que es encabezada por Alejandro Gertz Manero, que dé a conocer lo más pronto posible los resultados de la investigación."Hago una recomendación respetuosa a la Fiscalía, que es un órgano autónomo, que se esté informando lo más pronto posible, que se llegue a conocer toda la verdad sobre este asunto y se siga pidiendo más [datos] al Gobierno de Estados Unidos", expresó.Los comentarios del presidente mexicano se dan a raíz de que el abogado de Zambada, Frank A Pérez, publicara una carta donde su cliente narra lo que presuntamente ocurrió el 25 de julio, fecha en la que fue arrestado junto con Guzmán López, hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, actualmente preso en EEUU.De acuerdo con una de las principales figuras del grupo delictivo, fue convocado por Guzmán López para reunirse con políticos y autoridades de Sinaloa, con el fin de "resolver diferencias"."Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que, además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar", comentó en la misiva.Sin embargo, Zambada refirió que fue una trampa para ser secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, y según el ahora detenido en la nación norteamericana, Cuen fue asesinado por integrantes del cártel mexicano.Sobre este homicidio, López Obrador agregó que las autoridades federales mexicanas también están realizando investigaciones al respecto.¿Qué fue lo que ocurrió? Zambada y Guzmán López, identificados en EEUU como altos mandos del cártel de Sinaloa, fueron detenidos por agentes de la DEA en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Según López Obrador, el arresto fue un acuerdo entre Guzmán López y las autoridades del país norteamericano.Tanto Zambada como Guzmán López "se enfrentan a múltiples cargos en Estados Unidos por dirigir las operaciones delictivas del [grupo delictivo], incluidas sus mortíferas redes de fabricación y tráfico de fentanilo", señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Por parte del Gobierno de México, hay cuatro órdenes de aprehensión contra Zambada y una investigación sobre la aeronave donde viajaba con Guzmán López hacia el territorio estadounidense.

