Denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género "legitima a Milei y daña a la oposición"

El exmandatario argentino fue imputado por la Justicia a partir de la denuncia de su expareja, Fabiola Yáñez, por lesiones leves en contexto de violencia de...

El tablero político argentino ha quedado sumido en un tembladeral a partir de la causa iniciada por la exprimera dama Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por "violencia física y mental" durante su relación. La Justicia Federal imputó al exmandatario e incautó su teléfono celular. Fernández realizó declaraciones públicas en las que negó los hechos.Según la denunciante, los incidentes comenzaron en el año 2016 y persistieron durante el Gobierno peronista. En un escrito presentado desde España —donde actualmente reside— Yañez señaló que fue víctima de "lesiones graves y abuso de autoridad", además de "violencia reproductiva". Las penas contempladas para estos casos van de seis meses hasta dos años de prisión.La denuncia nació a partir del hallazgo de fotos y videos en el celular de María Cantero —quien fuera secretaria privada de Fernández— donde aparece la exprimera dama presuntamente golpeada, junto a capturas de pantalla de conversaciones que habría mantenido Yáñez con el expresidente a través de WhatsApp. El teléfono había sido incautado por la Justicia en medio de una investigación que pesa sobre Fernández por presunta corrupción durante su mandato.En una entrevista con un diario español, Fernández desmintió que hubiera habido violencia física, aunque reconoció que existieron discusiones al interior de la pareja durante su presidencia. "Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", apuntó el expresidente. Además, señaló que la denuncia de la exprimera dama fue incentivada "con otros fines". Por el momento pesa sobre el expediente el secreto de sumario.El impacto de la denuncia llegó a las más altas esferas del poder. El presidente Javier Milei se manifestó en sus redes sociales, donde tildó sarcásticamente a Fernández de "paladín del feminismo".Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner —expresidenta (2007-2015) y también exvicepresidenta durante el Gobierno de Alberto Fernández— consideró que las imágenes que probarían la violencia presuntamente ejercida por el exmandatario sobre Yañez dan cuenta de "los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".La politización del caso"Obviamente, esta denuncia tiene un impacto muy alto en todo el tablero político: así como legitima a Milei, daña a la oposición. Podemos decir que el daño que inflige en la oposición es directamente proporcional al rédito que otorga al Gobierno", dijo a Sputnik el analista político Pablo Romá.Según el experto, "la causa judicial refuerza el relato oficialista sobre la existencia de una casta política intolerablemente distanciada de la sociedad. En términos de la construcción discursiva es altamente funcional para el Ejecutivo".Previsiblemente, la denuncia de la exprimera dama impacta de lleno en el peronismo nucleado en Unión por la Patria, el espacio que llevó al poder a Fernández en 2019, antes llamado Frente de Todos. El contraste es explícito: la acusación por violencia de género cae sobre el presidente que impulsó la creación del Ministerio de la Mujer, que promovió la legalización del aborto y que se jactó públicamente de "poner fin al patriarcado".Consultado al respecto, Romá remarcó que "esto disparó una crisis en toda la política, pero sobre todo en el peronismo. Tras la derrota electoral frente a Javier Milei, pareciera haberse abierto una crisis de autoridad que esta denuncia solamente profundiza"."Más allá de los nombres propios, el peronismo necesita un ordenamiento interno. Esto no es discusión solamente en torno a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner, sino que remite a la búsqueda de una renovación", consideró el analista.El provecho oficialistaNaturalmente, el daño generado al interior de la oposición fue capitalizado por el dispositivo gobernante. Cabal prueba dio el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien minutos después de que se hiciera pública la denuncia contra Fernández informó a través de sus redes sociales -no inocentemente- que la línea telefónica del 144 "está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género".El aprovechamiento de la causa judicial se refleja en apenas un dato: fue el propio Gobierno de Javier Milei el que virtualmente desmanteló la línea telefónica destinada a prevenir la violencia de este tipo. De hecho, el Ejecutivo resolvió eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La medida fue celebrada por el propio vocero Adorni.Según Romá, "para el Gobierno esto es muy importante, no solamente para legitimar su discurso, sino también para tapar una situación económica muy compleja". Es que en la misma semana en que se dio a conocer la denuncia, la Universidad Católica Argentina informó que la pobreza trepó hasta el 55% de la población."La caída del consumo, el aumento del desempleo, el aumento de tarifas y otros tantos temas llevan a que para el Gobierno sea más fácil hablar de la cuestión moral. El fuerte de Milei no es la gestión, sino el plano ideológico", apuntó el consultor.

