Israel refuerza sus infraestructuras ante posible respuesta militar de Irán e Hizbulá

De acuerdo con el medio, las autoridades de Tel Aviv "se están preparando para lo peor", incluido el almacenamiento de combustibles alternativos para las centrales eléctricas en caso de que se interrumpa el suministro regular.Tamar Fekler, vicepresidenta de operaciones, logística y seguridad de la Corporación Eléctrica de Israel —el mayor proveedor de energía eléctrica del país—, dijo que después del 7 de octubre, la empresa estatal ha construido defensas in situ en sus centrales eléctricas.Otro funcionario dijo que si hay un ataque masivo, las autoridades decidirán el cierre de las plataformas de gas en alta mar caso por caso, por lo que es improbable que se produzca un cierre completo con rapidez. Pero, según la agencia de noticias neoyorquina, incluso un apagón de corta duración podría dificultar el seguimiento de los acontecimientos por parte del público israelí.Por ello, las autoridades han instalado generadores diésel o baterías de litio en más de la mitad de las antenas de telefonía móvil del norte de Israel, incluida la ciudad portuaria de Haifa. En Tel Aviv, centro comercial, decenas de antenas están conectadas a los generadores de empresas o instalaciones municipales cercanas.Como refuerzo, los ministros, funcionarios municipales y coordinadores de emergencias han recibido teléfonos por satélite. Starlink, de SpaceX, estará pronto disponible para permitir la conectividad a Internet en los municipios, dijo Mashash.Algunos municipios han habilitado conexiones inalámbricas en los refugios, según Mashash. Su ministerio también ha empezado a utilizar canales de radio AM, ya que son más eficaces en los refugios, y ha estado distribuyendo radios de transistores.Irán ha jurado tomar represalias contra Israel tras el asesinato del jefe político de Hamás, Ismaíl Haniyá, el 31 de julio en Teherán. Israel no ha asumido la responsabilidad del ataque.Sin embargo, el país sí asumió el asesinato de Fuad Shukr, segundo al mando de la organización chiita libanesa proiraní Hizbulá, como represalia al ataque atribuido a Hizbulá en la localidad del norte de Israel de Magdal Shams.En estos días se espera la respuesta tanto iraní como de Hizbulá contra Israel.

