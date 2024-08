https://noticiaslatam.lat/20240813/la-inteligencia-rusa-senala-que-eeuu-baraja-sustituir-a-zelenski-por-exministro-de-interior-avakov-1156795734.html

La Inteligencia rusa señala que EEUU baraja relevar a Zelenski por el exministro de Interior Avákov

La Inteligencia rusa señala que EEUU baraja relevar a Zelenski por el exministro de Interior Avákov

MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos baraja la candidatura del exministro del Interior ucraniano Arsén Avákov (2014-2021) para sustituir a Volodímir Zelenski...

Asimismo detalla que, a juicio de EEUU, los puntos fuertes de Avákov incluyen "sus lazos estrechos con las formaciones nacionalistas ucranianas" y contactos que mantiene con los líderes de países europeos.La administración norteamericana ya pidió a las ONG afiliadas que estudien cómo llevar a Avákov al poder; paralelamente, debate el tema con partidos opositores ucranianos Unión de Todos los Ucranianos "Patria" de la ex primera ministra Yulia Timoshenko (2005, 2007-2010), Solidaridad Europea del expresidente Petró Poroshenko (2014-2019) e incluso con varios diputados del partido Servidor del Pueblo, afirma la inteligencia rusa.La Casa Blanca, sostiene el Servicio de Inteligencia Externa (SVR), opina que la sustitución de Zelenski "permitirá a Occidente prepararse mejor para el posible inicio de negociaciones con Rusia para resolver el conflicto".Según los datos del ente, las élites estadounidenses no están satisfechas con el líder ucraniano, que "está dando pasos locos que amenazan con una escalada mucho más allá de las fronteras de Ucrania".Tanto en el Partido Republicano, como el Demócrata hay cada vez más dudas de que miles de millones de dólares otorgados en ayuda militar a Kiev se gasten exclusivamente con ese fin, dice el comunicado.El mismo Zelenski, añade, "está preocupado principalmente por mantener su posición en el poder, que se vio sacudida tras la expiración de su mandato presidencial el 20 de mayo".Zelenski suspendió las elecciones que debían celebrarse en marzo pasado con el pretexto de la ley marcial, que rige en el país desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, y la movilización general de la población.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, remarcó que la Carta Magna de Ucrania solo contempla la prórroga del mandato de la Rada Suprema (Parlamento) y no dice nada sobre la extensión de las funciones del presidente.Putin agregó que de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, en las presentes condiciones el poder presidencial debe transferirse al presidente del Parlamento, ya que las facultades de este órgano legislativo se amplían en virtud de la ley marcial. Por su parte, el jefe del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk, se negó a asumir nuevas responsabilidades, afirmando que Zelenski permanecerá en su puesto hasta el final de la ley marcial.

